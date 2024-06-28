В Челябинске трамвай сошел с рельсов

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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, рельсы, шпалы, дорога, железная
Из-за схода вагона движение переправили на улицу Российскую Фото:

В Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Артиллерийской 28 июня произошел сход вагона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского электротранспорта.

«Сход вагона на пересечении Победы и Артиллерийская в направлении ЧЭМК. Все службы на месте», — сообщили URA.RU в ЧелябГЭТ.

Движение организовали по улице Российской. Там же за полчаса до инцидента было закрыто движение из-за технеисправности рельсового пути.

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В Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Артиллерийской 28 июня произошел сход вагона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского электротранспорта. «Сход вагона на пересечении Победы и Артиллерийская в направлении ЧЭМК. Все службы на месте», — сообщили URA.RU в ЧелябГЭТ. Движение организовали по улице Российской. Там же за полчаса до инцидента было закрыто движение из-за технеисправности рельсового пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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