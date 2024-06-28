В Челябинске трамвай сошел с рельсов

Из-за схода вагона движение переправили на улицу Российскую
В Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Артиллерийской 28 июня произошел сход вагона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского электротранспорта.
«Сход вагона на пересечении Победы и Артиллерийская в направлении ЧЭМК. Все службы на месте», — сообщили URA.RU в ЧелябГЭТ.
Движение организовали по улице Российской. Там же за полчаса до инцидента было закрыто движение из-за технеисправности рельсового пути.
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