Министр Фальков поговорил с тюменскими студентами об искусственном интеллекте

В Тюмени прошел форум, на котором обсудили применение искусственного интеллекта в высшем образовании. Участие в форуме принял министр образования и науки Валерий Фальков, сообщает telegram-канал инфоцентра регионального правительства.
«Форум, посвященный месту ИИ в высшем образовании, прошел в Тюмени. Участие в его работе принял глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Мероприятие объединило представителей министерства и вузов страны», — говорится в сообщении.
Фальков подчеркнул важность развития ИИ в системе высшего образования. Он отметил, что этот процесс потребует перестройки работы в вузе и переосмысления базовых образовательных процессов. Ожидается, что нейросети могут адаптировать учебные программы в зависимости от потребностей и способностей студентов.
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