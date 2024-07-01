Министр Фальков поговорил с тюменскими студентами об искусственном интеллекте

В Тюмени прошел форум, посвященный применению ИИ в высшем образовании
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Фальков уверен, что у ИИ большое будущее в системе высшего образования
Фальков уверен, что у ИИ большое будущее в системе высшего образования Фото:

В Тюмени прошел форум, на котором обсудили применение искусственного интеллекта в высшем образовании. Участие в форуме принял министр образования и науки Валерий Фальков, сообщает telegram-канал инфоцентра регионального правительства.

«Форум, посвященный месту ИИ в высшем образовании, прошел в Тюмени. Участие в его работе принял глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Мероприятие объединило представителей министерства и вузов страны», — говорится в сообщении.

Фальков подчеркнул важность развития ИИ в системе высшего образования. Он отметил, что этот процесс потребует перестройки работы в вузе и переосмысления базовых образовательных процессов. Ожидается, что нейросети могут адаптировать учебные программы в зависимости от потребностей и способностей студентов.

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В Тюмени прошел форум, на котором обсудили применение искусственного интеллекта в высшем образовании. Участие в форуме принял министр образования и науки Валерий Фальков, сообщает telegram-канал инфоцентра регионального правительства. «Форум, посвященный месту ИИ в высшем образовании, прошел в Тюмени. Участие в его работе принял глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Мероприятие объединило представителей министерства и вузов страны», — говорится в сообщении. Фальков подчеркнул важность развития ИИ в системе высшего образования. Он отметил, что этот процесс потребует перестройки работы в вузе и переосмысления базовых образовательных процессов. Ожидается, что нейросети могут адаптировать учебные программы в зависимости от потребностей и способностей студентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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