01 июля 2024

В челябинском поселке Малиновка пропала 13-летняя девочка. Фото

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Лето в городе. Челябинск, лето, дети, девочка, каникулы, велосипед, детская безопасность
Девочка ушла из дома 1 июля (архивное фото) Фото:

В поселке Малиновка Агаповского района Челябинской области 1 июля пропала 13-летняя Полина М. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда.

«Пропал ребенок! 13-летняя Полина М. 1 июля ушла из дома по адресу: Агаповский район, поселок Малиновка», — говорится в группе поискового отряда «Легион Спас74» в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы девочки: рост 137 сантиметров, волосы темные, волнистые. Она была одета в темную кофту, спортивные штаны с розовыми полосками.

Девочка ушла из дома в Агаповском районе
Девочка ушла из дома в Агаповском районе

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В поселке Малиновка Агаповского района Челябинской области 1 июля пропала 13-летняя Полина М. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда. «Пропал ребенок! 13-летняя Полина М. 1 июля ушла из дома по адресу: Агаповский район, поселок Малиновка», — говорится в группе поискового отряда «Легион Спас74» в социальной сети «ВКонтакте». Приметы девочки: рост 137 сантиметров, волосы темные, волнистые. Она была одета в темную кофту, спортивные штаны с розовыми полосками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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