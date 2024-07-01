Девочка ушла из дома 1 июля (архивное фото)
В поселке Малиновка Агаповского района Челябинской области 1 июля пропала 13-летняя Полина М. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда.
«Пропал ребенок! 13-летняя Полина М. 1 июля ушла из дома по адресу: Агаповский район, поселок Малиновка», — говорится в группе поискового отряда «Легион Спас74» в социальной сети «ВКонтакте».
Приметы девочки: рост 137 сантиметров, волосы темные, волнистые. Она была одета в темную кофту, спортивные штаны с розовыми полосками.
Девочка ушла из дома в Агаповском районе
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