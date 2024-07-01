Общество В челябинском поселке Малиновка пропала 13-летняя девочка. Фото 02 июля 2024 в 08:04 Размер текста - 17 + Девочка ушла из дома 1 июля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Малиновка Агаповского района Челябинской области 1 июля пропала 13-летняя Полина М. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда. «Пропал ребенок! 13-летняя Полина М. 1 июля ушла из дома по адресу: Агаповский район, поселок Малиновка», — говорится в группе поискового отряда «Легион Спас74» в социальной сети «ВКонтакте». Приметы девочки: рост 137 сантиметров, волосы темные, волнистые. Она была одета в темную кофту, спортивные штаны с розовыми полосками. Девочка ушла из дома в Агаповском районе Группа «ПСО «ЛЕГИОН СПАС74» в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В поселке Малиновка Агаповского района Челябинской области 1 июля пропала 13-летняя Полина М. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда. «Пропал ребенок! 13-летняя Полина М. 1 июля ушла из дома по адресу: Агаповский район, поселок Малиновка», — говорится в группе поискового отряда «Легион Спас74» в социальной сети «ВКонтакте». Приметы девочки: рост 137 сантиметров, волосы темные, волнистые. Она была одета в темную кофту, спортивные штаны с розовыми полосками. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям