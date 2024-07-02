Свердловчанин получил срок за насилие над девочкой, которой не верила мать

02 июля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Мужчина проведет в колонии 12 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге бывшего сотрудника реабилитационного центра Антона Ш. признали виновным в сексуальном насилии над малолетней дочкой сожительницы Елены. Девочка рассказывала маме о домогательствах, но та не верила. Дошло до того, что женщина прятала ребенка от силовиков, не давая им провести экспертизы. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Суд признал Антона виновным в совершении преступления, предусмотренного по п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ему назначено 12 лет колонии строгого режима», — сообщил инсайдер агентства. Елена и Антон познакомились в 2020 году в центре. Спустя некоторое время стали жить вместе. И тогда Антон начал приставать к девочке, считает следствие. Об этом узнал биологический отец и передал информацию в правоохранительные органы. В декабре 2021-го Елена обвинила следователей в том, что они якобы пытались забрать у нее пятилетнюю девочку. Информация не подтвердилась. Также, по данным инсайдера, в телефоне Елены нашли фотографии голой дочери. Их она отправляла сожителю — Антону. «Мать четыре месяца укрывала ребенка от силовиков. Не давала провести экспертизы. В итоге оперативники нашли, где женщина прячет девочку», — объяснил собеседник. В августе 2023 года суд вынес оправдательный приговор Антону. Решение было обжаловано и направлено на повторное разбирательство. Все это время обвиняемый был на свободе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге бывшего сотрудника реабилитационного центра Антона Ш. признали виновным в сексуальном насилии над малолетней дочкой сожительницы Елены. Девочка рассказывала маме о домогательствах, но та не верила. Дошло до того, что женщина прятала ребенка от силовиков, не давая им провести экспертизы. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Суд признал Антона виновным в совершении преступления, предусмотренного по п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ему назначено 12 лет колонии строгого режима», — сообщил инсайдер агентства. Елена и Антон познакомились в 2020 году в центре. Спустя некоторое время стали жить вместе. И тогда Антон начал приставать к девочке, считает следствие. Об этом узнал биологический отец и передал информацию в правоохранительные органы. В декабре 2021-го Елена обвинила следователей в том, что они якобы пытались забрать у нее пятилетнюю девочку. Информация не подтвердилась. Также, по данным инсайдера, в телефоне Елены нашли фотографии голой дочери. Их она отправляла сожителю — Антону. «Мать четыре месяца укрывала ребенка от силовиков. Не давала провести экспертизы. В итоге оперативники нашли, где женщина прячет девочку», — объяснил собеседник. В августе 2023 года суд вынес оправдательный приговор Антону. Решение было обжаловано и направлено на повторное разбирательство. Все это время обвиняемый был на свободе.