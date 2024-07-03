В Челябинской области выявили больше 300 тонн овощей с опасными насекомыми

В июне в Челябинской области выявили 123 тонны фруктов, зараженных плодожоркой и 204 тонны, зараженных щитовками. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора.
«При проведении лабораторных исследований выявлено 36 случаев заражения продукции карантинными объектами. В семи случаях в 123,2 тонны персиков и абрикосов обнаружена восточная плодожорка. В 25 случаях в 204 тоннах абрикосов, слив, яблок и нектаринов выявлены карантинные виды щитовок», — сообщили в пресс-службе управления.
В ведомстве добавили, что в отношении зараженной продукции приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Продукция, соответствующая требованиям, разрешена к реализации.
Всего в июне на территорию Челябинской области поступило 14,4 тысячи тонн фруктов и овощей, арбузов и дынь, муки и солода, а также 158,7 тысяч цветов.
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