Самолет из Москвы в Челябинск вернули в аэропорт после аварийной тревоги

Вылетевший утром 3 июля из Москвы в Челябинск самолет авиакомпании «Победа» вернули в аэропорт «Внуково» после аварийной тревоги. Вернуться пришлось в связи с неубранным шасси.
«В 0 часов 56 минут после выполнения воздушным судном взлета, на высоте восемь тысяч футов (примерно 2,4 км — прим. URA.RU), поступил доклад экипажа о неуборке шасси. Решение командира [произвести] возврат на аэродром вылета „Внуково“. В 1 час 5 минут во „Внуково“ объявлена аварийная тревога, код „Синий“», — сообщил telegram-канал Aviaincident.
Спустя 15 минут после объявления тревоги борт благополучно приземлился во «Внуково». Согласно данным онлайн-табло челябинского аэропорта, самолет прибыл в Челябинск с опозданием в 2 часа 12 минут.
Второй инцидент с самолетом того же перевозчика произошел на рейсе Челябинск — Сочи. На высоте в 10 км 950 метров командир судна доложил об отказе внутреннего дисплея с левой стороны. Несмотря на происшествие, было принято решение следовать в пункт назначения. Сигналы срочности или бедствия экипаж не объявлял.
При подготовке материала URA.RU пыталось дозвониться в пресс-службу авиакомпании, но оперативно сделать этого не удалось. Информагентство направило запрос, ответ на который к моменту публикации не поступил.
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