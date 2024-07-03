Shaman впервые рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Shaman признался в проблемах со слухом
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SHAMAN. Екатеринбург, гримерка, информация, я русский, shaman
Ранее певец сделал еще одно громкое заявление Фото:

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, сообщил о давних проблемах со слухом. Артист отметил, что проблемы продолжают оставаться частью его жизни, но он научился с ними сосуществовать.

«Не все знают, но у меня не очень острый слух. С самого детства, когда я сидел, например, на задних партах, я всегда переспрашивал о том, что говорит учитель. У меня есть некоторые проблемы со слухом, которые я никогда не озвучивал. Они с самого детства, лет с двух-трех, с момента, как я переболел отитом», — рассказал Дронов изданию VOICE. Певец часто посещает светские мероприятия и крупные концерты, но информация о его личной жизни редко становится общедоступной.

Не так давно исполнитель посвятил композицию «Встанем» погибшим во время терактов 23 июня в Дербенте и Махачкале и в результате ракетного удара в Севастополе. Выступление с этим произведением состоялось на открытии молодежного форума «Утро».

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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, сообщил о давних проблемах со слухом. Артист отметил, что проблемы продолжают оставаться частью его жизни, но он научился с ними сосуществовать. «Не все знают, но у меня не очень острый слух. С самого детства, когда я сидел, например, на задних партах, я всегда переспрашивал о том, что говорит учитель. У меня есть некоторые проблемы со слухом, которые я никогда не озвучивал. Они с самого детства, лет с двух-трех, с момента, как я переболел отитом», — рассказал Дронов изданию VOICE. Певец часто посещает светские мероприятия и крупные концерты, но информация о его личной жизни редко становится общедоступной. Не так давно исполнитель посвятил композицию «Встанем» погибшим во время терактов 23 июня в Дербенте и Махачкале и в результате ракетного удара в Севастополе. Выступление с этим произведением состоялось на открытии молодежного форума «Утро».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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