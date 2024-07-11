В Челябинске отключат четыре светофора

В нескольких районах Челябинска 12 июля отключат четыре светофора. Об этом предупредили 4 июля в мэрии Челябинска.
«Завтра, 12 июля, будут отключены светофоры на четырех перекрестках. Первом отключат светофор на улице Румянцевой — улице Мира, с 9:00 до окончания работ. Далее будут выключены сигналы на пересечении улицы Богдана Хмельницкого — улицы Сталеваров с 10:00 до окончания работ. С 13:00 до 17:00 ограничения коснуться улиц Труда — улиц Северо-Крымская, по улице Труда в районе Зоопарка и Ледового дворца», — сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.
В центре Челябинска до 17 июля проходит ремонт путей. В последний этап ремонта на пересечении Цвиллинга и проспекта Ленина движение ограничат полностью.
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