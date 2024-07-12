Лучшие районы для проживания в Челябинске: их преимущества и недостатки

Риелтор Шатрукова: Центральный лидирует в рейтинге районов Челябинска

12 июля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В Челябинске в июле 2024 года в рейтинге лучших мест для проживания лидирует Центральный район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в июле 2024 года в рейтинге лучших мест для проживания лидирует Центральный район. Второе место делят Курчатовский и Калининский районы, но там есть проблема транспортной доступности. На третьем месте, в том числе и благодаря доступности жилья, Металлургический район. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В рейтинге лучших районов Челябинска у нас лидирует Центральный район. В том числе и благодаря современным жилым комплексам, построенным по проектам КРТ. Там красиво, инфраструктура на высшем уровне. Второе место делят Калининский и Курчатовский районы. Далее, если учитывать не только комфортное проживание, но и доступность жилья, идет Металлургический район. Там воздух более грязный, но с каждым годом район становится все чище и привлекательнее, к тому же там проще припарковать машину возле дома, плотности такой нет», — отметила Шатрукова. На первом месте в рейтинге — Центральный район Челябинска, где квартиры на вторичном рынке в среднем продаются за 109 500 рублей за квадратный метр. Из преимуществ можно выделить большое количество общественного транспорта, роскошную инфраструктуру, обилие парков, школ и магазинов. При этом там наблюдается множество старых домов, дворов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также множество автомобилей которым негде парковаться. Если оценивать экологическую обстановку, благоустройство и уровень криминала в самом молодом Курчатовском районе, то по этим показателям все здесь на высшем уровне. В районе развита инфраструктура, благоприятная экология, невысокий процент преступности. При этом эксперты отмечают проблему транспортной доступности. Жилье на вторичном рынке там продается по 104 тысячи рублей за квадрат. Из плюсов Калининского района, который делит второе место в рейтинге с Курчатовским, — отсутствие промышленных предприятий, развитый транспорт. При этом в районе недостаточно парковочных мест и детских площадок, много грязных улиц и разбитых тротуаров. Квартиры на вторичном рынке на данный момент в среднем там можно купить по 99 тысяч 196 рублей за квадратный метр. На третьем месте — Металлургический район, по благоустройству и инфраструктуре не уступающий вышеназванным районам. Там сейчас активно строят скверы, благоустраивают дворовые территории. В районе многие жалуются на грязный воздух, что является одной из причин, по которой он явно недооценен. Вторичное жилье там сейчас продается за 84 тысячи 122 рубля за квадратный метр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в июле 2024 года в рейтинге лучших мест для проживания лидирует Центральный район. Второе место делят Курчатовский и Калининский районы, но там есть проблема транспортной доступности. На третьем месте, в том числе и благодаря доступности жилья, Металлургический район. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В рейтинге лучших районов Челябинска у нас лидирует Центральный район. В том числе и благодаря современным жилым комплексам, построенным по проектам КРТ. Там красиво, инфраструктура на высшем уровне. Второе место делят Калининский и Курчатовский районы. Далее, если учитывать не только комфортное проживание, но и доступность жилья, идет Металлургический район. Там воздух более грязный, но с каждым годом район становится все чище и привлекательнее, к тому же там проще припарковать машину возле дома, плотности такой нет», — отметила Шатрукова. На первом месте в рейтинге — Центральный район Челябинска, где квартиры на вторичном рынке в среднем продаются за 109 500 рублей за квадратный метр. Из преимуществ можно выделить большое количество общественного транспорта, роскошную инфраструктуру, обилие парков, школ и магазинов. При этом там наблюдается множество старых домов, дворов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также множество автомобилей которым негде парковаться. Если оценивать экологическую обстановку, благоустройство и уровень криминала в самом молодом Курчатовском районе, то по этим показателям все здесь на высшем уровне. В районе развита инфраструктура, благоприятная экология, невысокий процент преступности. При этом эксперты отмечают проблему транспортной доступности. Жилье на вторичном рынке там продается по 104 тысячи рублей за квадрат. Из плюсов Калининского района, который делит второе место в рейтинге с Курчатовским, — отсутствие промышленных предприятий, развитый транспорт. При этом в районе недостаточно парковочных мест и детских площадок, много грязных улиц и разбитых тротуаров. Квартиры на вторичном рынке на данный момент в среднем там можно купить по 99 тысяч 196 рублей за квадратный метр. На третьем месте — Металлургический район, по благоустройству и инфраструктуре не уступающий вышеназванным районам. Там сейчас активно строят скверы, благоустраивают дворовые территории. В районе многие жалуются на грязный воздух, что является одной из причин, по которой он явно недооценен. Вторичное жилье там сейчас продается за 84 тысячи 122 рубля за квадратный метр.