Спикера Металлургического райсовета Челябинска Четвернина отметили в Совфеде

Работа спикера Металлургического райсовета Челябинска Алексея Четвернина была отмечена на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Об этом URA.RU сообщил источник в Совфеде.
«Из 22 новых членов палаты из всех регионов страны Четвернин оказался единственным, кому хватило двух месяцев работы для того, чтобы войти в „зеленую зону“ по всем ключевым показателям работы. Эффективность его работы была отмечена председателем комитета Совфеда по соцполитике Еленой Перминовой и сенатором Александром Варфоломеевым, принимавшими участие в пленарном заседании палаты в Москве», — уточнил инсайдер. Четвернин от комментариев воздержался.
Палата молодых законодателей при Совете Федерации функционирует с 2012 года. Целями ее деятельности заявлено содействие законодательной деятельности СФ и развитие молодежного парламентаризма. Формируется палата из числа депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и (или) представительных органов их муниципальных образований не старше 35 лет. На сегодня в палате числится 168 членов.
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