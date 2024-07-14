Литва начала блокировать транспорт из Белоруссии на пути в ЕС

Литва приостановила пропуск пассажирского транспорта через пограничный пункт «Мядининкай» на границе с Белоруссией. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.
«В литовском пункте пропуска „Мядининкай“ (с белорусской стороны — „Каменный Лог“ – прим. URA.RU) сопредельная сторона с 03:00 до 09:00 14 июля остановила оформление легковых авто и автобусов, следующих из Белоруссии», — сообщило ведомство. Заявление таможенного комитета передает ТАСС.
В результате приостановки работы КПП на белорусско-литовской границе накопилась очередь из около 500 грузовых транспортных средств. За ночь литовской стороной было оформлено всего 40 машин, и с утра пропуск не возобновлялся.
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