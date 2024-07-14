Литва начала блокировать транспорт из Белоруссии на пути в ЕС

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Литва перестала пропускать транспорт через границу с Белоруссией
Литва перестала пропускать транспорт через границу с Белоруссией Фото:

Литва приостановила пропуск пассажирского транспорта через пограничный пункт «Мядининкай» на границе с Белоруссией. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.

«В литовском пункте пропуска „Мядининкай“ (с белорусской стороны — „Каменный Лог“ – прим. URA.RU) сопредельная сторона с 03:00 до 09:00 14 июля остановила оформление легковых авто и автобусов, следующих из Белоруссии», — сообщило ведомство. Заявление таможенного комитета передает ТАСС.

В результате приостановки работы КПП на белорусско-литовской границе накопилась очередь из около 500 грузовых транспортных средств. За ночь литовской стороной было оформлено всего 40 машин, и с утра пропуск не возобновлялся.

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Литва приостановила пропуск пассажирского транспорта через пограничный пункт «Мядининкай» на границе с Белоруссией. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии. «В литовском пункте пропуска „Мядининкай“ (с белорусской стороны — „Каменный Лог“ – прим. URA.RU) сопредельная сторона с 03:00 до 09:00 14 июля остановила оформление легковых авто и автобусов, следующих из Белоруссии», — сообщило ведомство. Заявление таможенного комитета передает ТАСС. В результате приостановки работы КПП на белорусско-литовской границе накопилась очередь из около 500 грузовых транспортных средств. За ночь литовской стороной было оформлено всего 40 машин, и с утра пропуск не возобновлялся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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