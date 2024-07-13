13 июля 2024

В Челябинске нашли мертвого мужчину с альпинистским снаряжением

В Челябинске на Изумрудном карьере нашли труп с альпинистской снаряжением
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске мужчина получил смертельные травмы при падении Фото:

В Челябинске 14 июля устанавливают обстоятельства гибели мужчины в районе Шершневского водохранилища на Изумрудном карьере. Его тело вместе с альпинистским снаряжением обнаружили на камнях.

«На Изумрудном карьере насмерть разбился мужчина. На данный момент спасатели ожидают судмедэксперта», — написали очевидцы в группе «Подслушано Советский район АМЗ Челябинск Шершни» «Вконтакте».

Как сообщила URA.RU старший помощник руководителя управления СК РФ по Челябинской области Анастасия Шапкина, на месте работают следователи. Выясняются все детали происшествия.

Ранее 14 июля из реки Миасс на улице Набережной извлекли труп мужчины. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

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В Челябинске 14 июля устанавливают обстоятельства гибели мужчины в районе Шершневского водохранилища на Изумрудном карьере. Его тело вместе с альпинистским снаряжением обнаружили на камнях. «На Изумрудном карьере насмерть разбился мужчина. На данный момент спасатели ожидают судмедэксперта», — написали очевидцы в группе «Подслушано Советский район АМЗ Челябинск Шершни» «Вконтакте». Как сообщила URA.RU старший помощник руководителя управления СК РФ по Челябинской области Анастасия Шапкина, на месте работают следователи. Выясняются все детали происшествия. Ранее 14 июля из реки Миасс на улице Набережной извлекли труп мужчины. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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