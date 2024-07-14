14 июля 2024
13 июля 2024

Екатеринбуржцы обнаружили накрытый труп на ЖБИ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причина смерти неизвестна
Причина смерти неизвестна Фото:

В Екатеринбурге утром 15 июля жильцы микрорайона ЖБИ обнаружили накрытый труп. Об этом рассказал очевидец.

«ЖБИ, на панельной 11А, труп. Причина смерти неизвестна», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Труп заметили утром 15 июля
Труп заметили утром 15 июля
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 15 июля жильцы микрорайона ЖБИ обнаружили накрытый труп. Об этом рассказал очевидец. «ЖБИ, на панельной 11А, труп. Причина смерти неизвестна», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...