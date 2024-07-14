Причина смерти неизвестна
В Екатеринбурге утром 15 июля жильцы микрорайона ЖБИ обнаружили накрытый труп. Об этом рассказал очевидец.
«ЖБИ, на панельной 11А, труп. Причина смерти неизвестна», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
Труп заметили утром 15 июля
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!