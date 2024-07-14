14 июля 2024

В Челябинске бывший подрядчик запретил использовать свой проект при реконструкции парка Гагарина

В Челябинске разгорелся скандал вокруг проекта при реконструкции Парка Гагарина
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший подрядчик запретил использовать свои творческие архитектурно-планировочные, садово-парковые и ландшафтные решения
Бывший подрядчик запретил использовать свои творческие архитектурно-планировочные, садово-парковые и ландшафтные решения Фото:

В Челябинске компания «СтройТехПроект», разработчик комплексного проектирования территории парка Гагарина, запретила применять при реконструкции площадки «Гулливер» материалы фирмы. Фактически бывший подрядчик обвинил разработчика нового эскизного проекта в нарушении авторских прав, сообщается в письме.

«По мнению бывшего подрядчика, при работе над проектом ИП Серегина Т.Ю. неправомерно использовала эскизные и проектные решения, разработанные „СтройТехПроектом“. Для доказательства этого факта компания заказала автороведческую экспертизу, которую провели специалисты ООО „Независимая строительная экспертиза“, Ростов-на-Дону, в июне 2024 года», — сообщает 74.ру со ссылкой на письмо, пришедшее в редакцию.

Как сообщает сайт «74.ру», бывший подрядчик запретил без согласования с ним использовать свои творческие архитектурно-планировочные, садово-парковые и ландшафтные решения при реконструкции Парка Гагарина. Подписать документы и оплатить работу бывшего подрядчика предложено в течение пяти рабочих дней со дня получения письма. 

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В Челябинске компания «СтройТехПроект», разработчик комплексного проектирования территории парка Гагарина, запретила применять при реконструкции площадки «Гулливер» материалы фирмы. Фактически бывший подрядчик обвинил разработчика нового эскизного проекта в нарушении авторских прав, сообщается в письме. «По мнению бывшего подрядчика, при работе над проектом ИП Серегина Т.Ю. неправомерно использовала эскизные и проектные решения, разработанные „СтройТехПроектом“. Для доказательства этого факта компания заказала автороведческую экспертизу, которую провели специалисты ООО „Независимая строительная экспертиза“, Ростов-на-Дону, в июне 2024 года», — сообщает 74.ру со ссылкой на письмо, пришедшее в редакцию. Как сообщает сайт «74.ру», бывший подрядчик запретил без согласования с ним использовать свои творческие архитектурно-планировочные, садово-парковые и ландшафтные решения при реконструкции Парка Гагарина. Подписать документы и оплатить работу бывшего подрядчика предложено в течение пяти рабочих дней со дня получения письма. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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