В Челябинске бывший подрядчик запретил использовать свой проект при реконструкции парка Гагарина

В Челябинске компания «СтройТехПроект», разработчик комплексного проектирования территории парка Гагарина, запретила применять при реконструкции площадки «Гулливер» материалы фирмы. Фактически бывший подрядчик обвинил разработчика нового эскизного проекта в нарушении авторских прав, сообщается в письме.
«По мнению бывшего подрядчика, при работе над проектом ИП Серегина Т.Ю. неправомерно использовала эскизные и проектные решения, разработанные „СтройТехПроектом“. Для доказательства этого факта компания заказала автороведческую экспертизу, которую провели специалисты ООО „Независимая строительная экспертиза“, Ростов-на-Дону, в июне 2024 года», — сообщает 74.ру со ссылкой на письмо, пришедшее в редакцию.
Как сообщает сайт «74.ру», бывший подрядчик запретил без согласования с ним использовать свои творческие архитектурно-планировочные, садово-парковые и ландшафтные решения при реконструкции Парка Гагарина. Подписать документы и оплатить работу бывшего подрядчика предложено в течение пяти рабочих дней со дня получения письма.
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