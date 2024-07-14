В Златоусте на место выпавшего из окна депутата выдвинулось три транспортника

На довыборы депутата в Златоусте (Челябинская область) выдвинулось три кандидата. Как следует из информации облизбиркома, все они представляют транспортную сферу.
«На довыборы депутата по избирательному округу № 18 в Златоусте выдвинулись два кандидата от партий. Это 44-летний Денис Рылин и 64-летний Геннадий Гонов. Также в выборах участвует 21-летний самовыдвиженец Константин Гладышев», — информирует портал облизбиркома.
Все кандидаты связаны с транспортной сферой. Рылин работает замдиректора компании «Уралстар», занимающейся грузоперевозками. Гонов пенсионер, но является выпускником Московского университета путей сообщения. Гладышев является студентом третьего курса местного колледжа, входящего в систему Уральского университета путей сообщения.
Избирательный округ № 18 в Златоусте остался без депутата в июле прошлого года, когда скончался, выпав из окна, 46-летний депутат Владислав Волков. Окончание срока полномочий шестого созыва в сентябре 2025 года, так что новому депутату, которого выберут 8 сентября, останется работать год. Впрочем, за этот год у него будет возможность повысить узнаваемость в округе и получить хорошие шансы на избрание уже в следующий созыв горсобрания.
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