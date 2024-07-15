Второму фигуранту дела генерала Попова изменили меру пресечения

Фигуранта дела генерала Попова Моисеева перевели под домашний арест

15 июля 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Сергея Моисеева выпустили из СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Военный суд отпустил под домашний арест Сергея Моисеева — фигуранта дела экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Ранее Моисеев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Его обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный суд отпустил под домашний арест Сергея Моисеева — фигуранта дела экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Ранее Моисеев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Его обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий.