Второму фигуранту дела генерала Попова изменили меру пресечения

Фигуранта дела генерала Попова Моисеева перевели под домашний арест
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Сергея Моисеева выпустили из СИЗО Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Военный суд отпустил под домашний арест Сергея Моисеева — фигуранта дела экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее Моисеев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Его обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий.

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Военный суд отпустил под домашний арест Сергея Моисеева — фигуранта дела экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Ранее Моисеев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Его обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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