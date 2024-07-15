Второму фигуранту дела генерала Попова изменили меру пресечения

Сергея Моисеева выпустили из СИЗО
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Военный суд отпустил под домашний арест Сергея Моисеева — фигуранта дела экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Ранее Моисеев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Его обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий.
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