Тысячи пермяков выйдут ночью на улицы города, чтобы принять участие в забеге

В забеге примут участие 2,5 тысячи спортсменов
В Перми 17 августа впервые состоится ночной забег и велозаезд «Темные ночи». На старт выйдет 2,5 тысячи участников, рассказали в пресс-службе администрации Перми.
«17 августа в Перми впервые состоится забег и велозаезд по ночному городу „Темные ночи“. Любителей бега и профессионалов ждут дистанции на 2, 5 и 10 километров, велогонка, уникальный маршрут по городу и новые форматы активностей», — сказано в сообщении.
Уточняется, что трасса забега пройдет по Комсомольскому проспекту и улице Сибирская. Для зрителей покажут перфомансы и устроят световое шоу. Начало мероприятия в 20:30.
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