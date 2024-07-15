15 июля 2024

Тысячи пермяков выйдут ночью на улицы города, чтобы принять участие в забеге

© Служба новостей «URA.RU»
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В забеге примут участие 2,5 тысячи спортсменов
В забеге примут участие 2,5 тысячи спортсменов Фото:

В Перми 17 августа впервые состоится ночной забег и велозаезд «Темные ночи». На старт выйдет 2,5 тысячи участников, рассказали в пресс-службе администрации Перми.

«17 августа в Перми впервые состоится забег и велозаезд по ночному городу „Темные ночи“. Любителей бега и профессионалов ждут дистанции на 2, 5 и 10 километров, велогонка, уникальный маршрут по городу и новые форматы активностей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что трасса забега пройдет по Комсомольскому проспекту и улице Сибирская. Для зрителей покажут перфомансы и устроят световое шоу. Начало мероприятия в 20:30.

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В Перми 17 августа впервые состоится ночной забег и велозаезд «Темные ночи». На старт выйдет 2,5 тысячи участников, рассказали в пресс-службе администрации Перми. «17 августа в Перми впервые состоится забег и велозаезд по ночному городу „Темные ночи“. Любителей бега и профессионалов ждут дистанции на 2, 5 и 10 километров, велогонка, уникальный маршрут по городу и новые форматы активностей», — сказано в сообщении. Уточняется, что трасса забега пройдет по Комсомольскому проспекту и улице Сибирская. Для зрителей покажут перфомансы и устроят световое шоу. Начало мероприятия в 20:30.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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