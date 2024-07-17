В Челябинске работы на коллекторе на улице Первой Пятилетки завершат к августу. Фото

17 июля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Глава Челябинска Наталья Котова встретилась с подрядчиками 17 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Челябинска Наталья Котова 17 июля встретилась с подрядчиками, осуществляющими работы на коллекторе на улице Первой Пятилетки. На одном участке уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры. Все работы будут завершены к августу, сообщили в мэрии. «На одном участке — от дома №25 до дома №33 по улице Первой Пятилетки — уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры и газоны, подготовлено щебеночное основание под укладку асфальта. На втором участке — от улицы Героев Танкограда до улицы 40 лет Октября — ведутся работы по замене еще одного трубопровода системы водоотведения», — отметили в ведомстве. Все работы будут завершены к августу. После этого земельные участки планируют благоустроить. На одном участке — от дома №25 до дома №33 по улице Первой Пятилетки — уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры и газоны, подготовлено щебеночное основание под укладку асфальта пресс-служба г. Челябинска Все работы планируют завершить к августу пресс-служба г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Челябинска Наталья Котова 17 июля встретилась с подрядчиками, осуществляющими работы на коллекторе на улице Первой Пятилетки. На одном участке уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры. Все работы будут завершены к августу, сообщили в мэрии. «На одном участке — от дома №25 до дома №33 по улице Первой Пятилетки — уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры и газоны, подготовлено щебеночное основание под укладку асфальта. На втором участке — от улицы Героев Танкограда до улицы 40 лет Октября — ведутся работы по замене еще одного трубопровода системы водоотведения», — отметили в ведомстве. Все работы будут завершены к августу. После этого земельные участки планируют благоустроить.