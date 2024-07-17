Глава Челябинска Наталья Котова 17 июля встретилась с подрядчиками, осуществляющими работы на коллекторе на улице Первой Пятилетки. На одном участке уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры. Все работы будут завершены к августу, сообщили в мэрии.
«На одном участке — от дома №25 до дома №33 по улице Первой Пятилетки — уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры и газоны, подготовлено щебеночное основание под укладку асфальта. На втором участке — от улицы Героев Танкограда до улицы 40 лет Октября — ведутся работы по замене еще одного трубопровода системы водоотведения», — отметили в ведомстве.
Все работы будут завершены к августу. После этого земельные участки планируют благоустроить.
На одном участке — от дома №25 до дома №33 по улице Первой Пятилетки — уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры и газоны, подготовлено щебеночное основание под укладку асфальта
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Глава Челябинска Наталья Котова 17 июля встретилась с подрядчиками, осуществляющими работы на коллекторе на улице Первой Пятилетки. На одном участке уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры. Все работы будут завершены к августу, сообщили в мэрии. «На одном участке — от дома №25 до дома №33 по улице Первой Пятилетки — уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры и газоны, подготовлено щебеночное основание под укладку асфальта. На втором участке — от улицы Героев Танкограда до улицы 40 лет Октября — ведутся работы по замене еще одного трубопровода системы водоотведения», — отметили в ведомстве. Все работы будут завершены к августу. После этого земельные участки планируют благоустроить.