В Челябинске работы на коллекторе на улице Первой Пятилетки завершат к августу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖКХ. Теплотрасса. Яма. Челябинск. , провал, коллектор, канализация
Глава Челябинска Наталья Котова встретилась с подрядчиками 17 июля Фото:

Глава Челябинска Наталья Котова 17 июля встретилась с подрядчиками, осуществляющими работы на коллекторе на улице Первой Пятилетки. На одном участке уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры. Все работы будут завершены к августу, сообщили в мэрии.

«На одном участке — от дома №25 до дома №33 по улице Первой Пятилетки — уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры и газоны, подготовлено щебеночное основание под укладку асфальта. На втором участке — от улицы Героев Танкограда до улицы 40 лет Октября — ведутся работы по замене еще одного трубопровода системы водоотведения», — отметили в ведомстве.

Все работы будут завершены к августу. После этого земельные участки планируют благоустроить.

На одном участке — от дома №25 до дома №33 по улице Первой Пятилетки — уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры и газоны, подготовлено щебеночное основание под укладку асфальта
На одном участке — от дома №25 до дома №33 по улице Первой Пятилетки — уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры и газоны, подготовлено щебеночное основание под укладку асфальта
Все работы планируют завершить к августу
Все работы планируют завершить к августу

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Челябинска Наталья Котова 17 июля встретилась с подрядчиками, осуществляющими работы на коллекторе на улице Первой Пятилетки. На одном участке уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры. Все работы будут завершены к августу, сообщили в мэрии. «На одном участке — от дома №25 до дома №33 по улице Первой Пятилетки — уже уложены новые трубы, восстановлены бордюры и газоны, подготовлено щебеночное основание под укладку асфальта. На втором участке — от улицы Героев Танкограда до улицы 40 лет Октября — ведутся работы по замене еще одного трубопровода системы водоотведения», — отметили в ведомстве. Все работы будут завершены к августу. После этого земельные участки планируют благоустроить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...