Челябинец поджег премиальный BMW Х6 по указке мошенников

18 июля 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Полиция задержала поджигателя BMW Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске задержан мужчина, поджегший BMW Х6 на улице Карла Маркса по указанию мошенников, выманивших у него почти три миллиона рублей. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «В отдел полиции „Центральный“ по городу Челябинску обратился местный житель с заявлением о поджоге его BMW X6, припаркованной у дома по улице Карла Маркса. На адрес выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Эксперт установил, что машину подожгли при помощи воспламеняющегося средства. Сотрудники отдела уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 61-летний местный житель», — сообщили в пресс-службе главка. Как выяснилось, месяц назад ему несколько раз звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка и под различными предлогами выманивали у него деньги. Мужчина заложил свой автомобиль, занял деньги у знакомых и перевел на «безопасные счета» около 2,7 миллиона рублей. Однако этого мошенникам показалось мало, и они сказали, что для возврата денег ему необходимо выбрать два дорогих автомобиля и поджечь их. Мужчина успел поджечь один автомобиль, после чего его задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске задержан мужчина, поджегший BMW Х6 на улице Карла Маркса по указанию мошенников, выманивших у него почти три миллиона рублей. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «В отдел полиции „Центральный“ по городу Челябинску обратился местный житель с заявлением о поджоге его BMW X6, припаркованной у дома по улице Карла Маркса. На адрес выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Эксперт установил, что машину подожгли при помощи воспламеняющегося средства. Сотрудники отдела уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 61-летний местный житель», — сообщили в пресс-службе главка. Как выяснилось, месяц назад ему несколько раз звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка и под различными предлогами выманивали у него деньги. Мужчина заложил свой автомобиль, занял деньги у знакомых и перевел на «безопасные счета» около 2,7 миллиона рублей. Однако этого мошенникам показалось мало, и они сказали, что для возврата денег ему необходимо выбрать два дорогих автомобиля и поджечь их. Мужчина успел поджечь один автомобиль, после чего его задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.