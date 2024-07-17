17 июля 2024

Челябинец поджег премиальный BMW Х6 по указке мошенников

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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, bmw, инспектор дпс, бмв, проверка документов
Полиция задержала поджигателя BMW Фото:

В Челябинске задержан мужчина, поджегший BMW Х6 на улице Карла Маркса по указанию мошенников, выманивших у него почти три миллиона рублей. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В отдел полиции „Центральный“ по городу Челябинску обратился местный житель с заявлением о поджоге его BMW X6, припаркованной у дома по улице Карла Маркса. На адрес выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Эксперт установил, что машину подожгли при помощи воспламеняющегося средства. Сотрудники отдела уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 61-летний местный житель», — сообщили в пресс-службе главка.

Как выяснилось, месяц назад ему несколько раз звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка и под различными предлогами выманивали у него деньги. Мужчина заложил свой автомобиль, занял деньги у знакомых и перевел на «безопасные счета» около 2,7 миллиона рублей.

Однако этого мошенникам показалось мало, и они сказали, что для возврата денег ему необходимо выбрать два дорогих автомобиля и поджечь их. Мужчина успел поджечь один автомобиль, после чего его задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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В Челябинске задержан мужчина, поджегший BMW Х6 на улице Карла Маркса по указанию мошенников, выманивших у него почти три миллиона рублей. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «В отдел полиции „Центральный“ по городу Челябинску обратился местный житель с заявлением о поджоге его BMW X6, припаркованной у дома по улице Карла Маркса. На адрес выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Эксперт установил, что машину подожгли при помощи воспламеняющегося средства. Сотрудники отдела уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 61-летний местный житель», — сообщили в пресс-службе главка. Как выяснилось, месяц назад ему несколько раз звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка и под различными предлогами выманивали у него деньги. Мужчина заложил свой автомобиль, занял деньги у знакомых и перевел на «безопасные счета» около 2,7 миллиона рублей. Однако этого мошенникам показалось мало, и они сказали, что для возврата денег ему необходимо выбрать два дорогих автомобиля и поджечь их. Мужчина успел поджечь один автомобиль, после чего его задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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