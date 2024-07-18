На новом участке набережной в Челябинске появится большая детская площадка. Фото, видео

18 июля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Михаил Гризодуб рассказал о планах работ на набережной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На новом участке набережной озера Смолино в Ленинском районе Челябинска обустроят сеть тропинок и большую детскую площадку. Об этом сообщил URA.RU депутат гордумы, директор Фонда развития города Челябинска Михаил Гризодуб. «Существуют два участка набережной озера Смолино, по которой жители Челябинска могут гулять. Наша задача — соединить эти участки от храма до ДК ЧТПЗ. В данный момент проведена вертикальная планировка, проведено берегоукрепление и в ближайшее время подрядчик приступит к укладке тротуарной плитки. Будет обустроена сеть тропинок и большая детская площадка. Проект реализуется при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — отметил URA.RU Гризодуб. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске стартовали подготовительные работы к строительству нового участка набережной на озере Смолино. Рабочие уже перенесли коммуникации, а также провели земляные и геодезические работы. На новом участке набережной полным ходом ведутся работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Здесь замостят тропиночную сеть и построят большую детскую площадку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На новом участке набережной озера Смолино в Ленинском районе Челябинска обустроят сеть тропинок и большую детскую площадку. Об этом сообщил URA.RU депутат гордумы, директор Фонда развития города Челябинска Михаил Гризодуб. «Существуют два участка набережной озера Смолино, по которой жители Челябинска могут гулять. Наша задача — соединить эти участки от храма до ДК ЧТПЗ. В данный момент проведена вертикальная планировка, проведено берегоукрепление и в ближайшее время подрядчик приступит к укладке тротуарной плитки. Будет обустроена сеть тропинок и большая детская площадка. Проект реализуется при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — отметил URA.RU Гризодуб. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске стартовали подготовительные работы к строительству нового участка набережной на озере Смолино. Рабочие уже перенесли коммуникации, а также провели земляные и геодезические работы.