На новом участке набережной в Челябинске появится большая детская площадка. Фото, видео

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Гризодуб Михаил. Челябинск, гризодуб михаил
Михаил Гризодуб рассказал о планах работ на набережной Фото:

На новом участке набережной озера Смолино в Ленинском районе Челябинска обустроят сеть тропинок и большую детскую площадку. Об этом сообщил URA.RU депутат гордумы, директор Фонда развития города Челябинска Михаил Гризодуб.

«Существуют два участка набережной озера Смолино, по которой жители Челябинска могут гулять. Наша задача — соединить эти участки от храма до ДК ЧТПЗ. В данный момент проведена вертикальная планировка, проведено берегоукрепление и в ближайшее время подрядчик приступит к укладке тротуарной плитки. Будет обустроена сеть тропинок и большая детская площадка. Проект реализуется при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — отметил URA.RU Гризодуб.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске стартовали подготовительные работы к строительству нового участка набережной на озере Смолино. Рабочие уже перенесли коммуникации, а также провели земляные и геодезические работы.

Гризодуб Михаил. Челябинск
На новом участке набережной полным ходом ведутся работы
Фото:
Гризодуб Михаил. Челябинск
Здесь замостят тропиночную сеть и построят большую детскую площадку
Фото:

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На новом участке набережной озера Смолино в Ленинском районе Челябинска обустроят сеть тропинок и большую детскую площадку. Об этом сообщил URA.RU депутат гордумы, директор Фонда развития города Челябинска Михаил Гризодуб. «Существуют два участка набережной озера Смолино, по которой жители Челябинска могут гулять. Наша задача — соединить эти участки от храма до ДК ЧТПЗ. В данный момент проведена вертикальная планировка, проведено берегоукрепление и в ближайшее время подрядчик приступит к укладке тротуарной плитки. Будет обустроена сеть тропинок и большая детская площадка. Проект реализуется при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — отметил URA.RU Гризодуб. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске стартовали подготовительные работы к строительству нового участка набережной на озере Смолино. Рабочие уже перенесли коммуникации, а также провели земляные и геодезические работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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