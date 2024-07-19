19 июля 2024

В Челябинской области резко вырос спрос на металлургов

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата в металлургической отрасли региона составляет от 57 тысяч рублей
Зарплата в металлургической отрасли региона составляет от 57 тысяч рублей Фото:

В Челябинской области число вакансий в металлургической отрасли выросло на 26%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе агентства hh.ru.

«В регионе в первом полугодии 2024 года металлургическими компаниями было открыто свыше 11,7 тысяч вакансий. Это на 26% больше, чем в том же периоде прошлого года. При этом Челябинская область занимает третье место после Москвы и Свердловской области по количеству вакансий в металлургической отрасли», — сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга.

Больше всего работодатели-металлурги нуждаются в разнорабочих (8% от всех вакансий, открытых металлургическими компаниями), слесарях (7%) и токарях (6%).  Работодатели готовы платить челябинским металлургам от 57 до 118 тысяч рублей.  Доля вакансий для соискателей без опыта в данной отрасли выросла с 18% до 22%.

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В Челябинской области число вакансий в металлургической отрасли выросло на 26%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе агентства hh.ru. «В регионе в первом полугодии 2024 года металлургическими компаниями было открыто свыше 11,7 тысяч вакансий. Это на 26% больше, чем в том же периоде прошлого года. При этом Челябинская область занимает третье место после Москвы и Свердловской области по количеству вакансий в металлургической отрасли», — сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга. Больше всего работодатели-металлурги нуждаются в разнорабочих (8% от всех вакансий, открытых металлургическими компаниями), слесарях (7%) и токарях (6%).  Работодатели готовы платить челябинским металлургам от 57 до 118 тысяч рублей.  Доля вакансий для соискателей без опыта в данной отрасли выросла с 18% до 22%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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