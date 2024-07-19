В Челябинской области резко вырос спрос на металлургов

В Челябинской области число вакансий в металлургической отрасли выросло на 26%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе агентства hh.ru.
«В регионе в первом полугодии 2024 года металлургическими компаниями было открыто свыше 11,7 тысяч вакансий. Это на 26% больше, чем в том же периоде прошлого года. При этом Челябинская область занимает третье место после Москвы и Свердловской области по количеству вакансий в металлургической отрасли», — сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга.
Больше всего работодатели-металлурги нуждаются в разнорабочих (8% от всех вакансий, открытых металлургическими компаниями), слесарях (7%) и токарях (6%). Работодатели готовы платить челябинским металлургам от 57 до 118 тысяч рублей. Доля вакансий для соискателей без опыта в данной отрасли выросла с 18% до 22%.
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