19 июля 2024

Агент Кузнецова подтвердил возвращение хоккеиста в КХЛ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В какой именно клуб КХЛ перейдет Кузнецов, не сообщается
В какой именно клуб КХЛ перейдет Кузнецов, не сообщается Фото:

Агент хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев подтвердил скорое возвращение игрока в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«С Евгением работаем не первый год. В скором времени челябинский волшебник подпишет контракт в КХЛ», — отметил Бабаев.

Агент добавил, что «пришла пора наблюдать за волшебством Кузнецова вживую». Он пообещал радовать хайлайтами с участием хоккеиста на регулярной основе.

В какой именно клуб КХЛ перейдет Кузнецов, не сообщается. Ранее появлялась информация, что 32-летний форвард может продолжить спортивную карьеру в петербургском СКА, но агент опроверг эту информацию. Также сообщалось об интересе к Кузнецову со стороны «Ак Барса» и «Трактора».

Ранее челябинский хоккеист Кузнецов отказался от шести миллионов долларов ради возвращения в Россию. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» выставил челябинского нападающего на безусловный драфт отказов. Данное решение принято с целью последующего расторжения контракта.

В НХЛ «Каролина» Кузнецова также поблагодарили за время, проведенное с командой, и пожелали ему «всего наилучшего». В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Агент хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев подтвердил скорое возвращение игрока в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «С Евгением работаем не первый год. В скором времени челябинский волшебник подпишет контракт в КХЛ», — отметил Бабаев. Агент добавил, что «пришла пора наблюдать за волшебством Кузнецова вживую». Он пообещал радовать хайлайтами с участием хоккеиста на регулярной основе. В какой именно клуб КХЛ перейдет Кузнецов, не сообщается. Ранее появлялась информация, что 32-летний форвард может продолжить спортивную карьеру в петербургском СКА, но агент опроверг эту информацию. Также сообщалось об интересе к Кузнецову со стороны «Ак Барса» и «Трактора». Ранее челябинский хоккеист Кузнецов отказался от шести миллионов долларов ради возвращения в Россию. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» выставил челябинского нападающего на безусловный драфт отказов. Данное решение принято с целью последующего расторжения контракта. В НХЛ «Каролина» Кузнецова также поблагодарили за время, проведенное с командой, и пожелали ему «всего наилучшего». В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...