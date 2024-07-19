Агент Кузнецова подтвердил возвращение хоккеиста в КХЛ

Агент хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев подтвердил скорое возвращение игрока в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«С Евгением работаем не первый год. В скором времени челябинский волшебник подпишет контракт в КХЛ», — отметил Бабаев.
Агент добавил, что «пришла пора наблюдать за волшебством Кузнецова вживую». Он пообещал радовать хайлайтами с участием хоккеиста на регулярной основе.
В какой именно клуб КХЛ перейдет Кузнецов, не сообщается. Ранее появлялась информация, что 32-летний форвард может продолжить спортивную карьеру в петербургском СКА, но агент опроверг эту информацию. Также сообщалось об интересе к Кузнецову со стороны «Ак Барса» и «Трактора».
Ранее челябинский хоккеист Кузнецов отказался от шести миллионов долларов ради возвращения в Россию. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» выставил челябинского нападающего на безусловный драфт отказов. Данное решение принято с целью последующего расторжения контракта.
В НХЛ «Каролина» Кузнецова также поблагодарили за время, проведенное с командой, и пожелали ему «всего наилучшего». В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина.
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