Киркоров жестко ответил Успенской, которая проиграла певцу в суде

Артист Филипп Киркоров резко прокомментировал свою победу в судебном разбирательстве над певицей Любовью Успенской. Он подчеркнул, что теперь каждый должен будет думать, прежде чем публично оскорблять других людей.
«Любовь Успенская не хотела извиняться как артист и человек, а теперь будет извиняться, как субъект», — написал Киркоров в своем Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Он также отметил, что теперь те, кто захочет оболгать или оскорбить публичного человека, должны задуматься, стоит ли им это делать.
Ранее певица Любовь Успенская назвала Киркорова женоненавистником. Она также обвинила певца во лжи, когда тот встал на сторону хирурга Тимура Хайдарова, на которого поступали жалобы из-за некачественной хирургической деятельности.
На фоне конфликта Киркоров обратился в суд, позже Успенская подала встречный иск. URA.RU подготовило материал о том, как шел процесс.
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