22 июля 2024

Путин включил врио главы ХМАО Кухарука в состав Госсовета

Врио губернатора ХМАО Кухарук вошел в состав Госсовета
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Указ о включении Кухарука в состав Госсовета подписал Владимир Путин
Указ о включении Кухарука в состав Госсовета подписал Владимир Путин Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук вошел в состав Государственный совет Российской Федерации. Вместе с ним указом президента России Владимира Путина в Госсовет ввели еще восемь и.о. глав регионов. 

«Включить в состав Совета следующих лиц. Кухарук Р.Н. — временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа», — гласит текст документа. 

Ранее URA.RU сообщало, что кабинет министров правительства РФ поддержал инициативу о включении районов ХМАО, отнесенных к Арктической зоне, в программу по выделению бесплатной земли. На реализацию проекта потребуется порядка 50 миллионов рублей.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук вошел в состав Государственный совет Российской Федерации. Вместе с ним указом президента России Владимира Путина в Госсовет ввели еще восемь и.о. глав регионов.  «Включить в состав Совета следующих лиц. Кухарук Р.Н. — временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа», — гласит текст документа.  Ранее URA.RU сообщало, что кабинет министров правительства РФ поддержал инициативу о включении районов ХМАО, отнесенных к Арктической зоне, в программу по выделению бесплатной земли. На реализацию проекта потребуется порядка 50 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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