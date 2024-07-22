Путин включил врио главы ХМАО Кухарука в состав Госсовета

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук вошел в состав Государственный совет Российской Федерации. Вместе с ним указом президента России Владимира Путина в Госсовет ввели еще восемь и.о. глав регионов.
«Включить в состав Совета следующих лиц. Кухарук Р.Н. — временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа», — гласит текст документа.
Ранее URA.RU сообщало, что кабинет министров правительства РФ поддержал инициативу о включении районов ХМАО, отнесенных к Арктической зоне, в программу по выделению бесплатной земли. На реализацию проекта потребуется порядка 50 миллионов рублей.
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