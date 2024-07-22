Контрактник из Челябинской области более года уклонялся от службы, его осудили на 10 лет

Контрактник из Челябинской области получил 10 лет за уклонение от службы

23 июля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Рядового отправили в колонию общего режима на 10 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военнослужащий по контракту из Челябинской области более года не появлялся на месте несения службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, после задержания его судили. Мужчина получил 10 лет колонии. «Являясь военнослужащим по контракту, рядовой 12 августа 2022 года без уважительной причины не прибыл на службу из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в Оренбургской области. Он проживал в Верхнеуральском районе до задержания сотрудниками военной комендатуры 6 сентября 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что на время расследования мужчину прикомандировали к одной из воинских частей в Челябинской области, из которой он в октябре 2023 года также сбежал, боясь наказания. Несколько месяцев ему удавалось оставаться непойманным. Лишь в конце января 2024 года его вновь удалось задержать. К тому времени в связи с объявленной в России частичной мобилизацией законодательство изменилось и действия мужчины были квалифицированы, как более тяжкие. «По совокупности преступлений военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — добавили в пресс-службе суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий по контракту из Челябинской области более года не появлялся на месте несения службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, после задержания его судили. Мужчина получил 10 лет колонии. «Являясь военнослужащим по контракту, рядовой 12 августа 2022 года без уважительной причины не прибыл на службу из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в Оренбургской области. Он проживал в Верхнеуральском районе до задержания сотрудниками военной комендатуры 6 сентября 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что на время расследования мужчину прикомандировали к одной из воинских частей в Челябинской области, из которой он в октябре 2023 года также сбежал, боясь наказания. Несколько месяцев ему удавалось оставаться непойманным. Лишь в конце января 2024 года его вновь удалось задержать. К тому времени в связи с объявленной в России частичной мобилизацией законодательство изменилось и действия мужчины были квалифицированы, как более тяжкие. «По совокупности преступлений военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — добавили в пресс-службе суда.