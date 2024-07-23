Кондратьев: ВСУ атаковали судно в порту «Кавказ» в Черном море, есть погибший

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Украинские беспилотники атаковали паромное судно в порту «Кавказ» в Черном море. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он сообщил, что в результате атаки погиб человек.

«Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту «Кавказ», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом он написал в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас на месте работают экстренные службы.

Минобороны России сообщило, что ВСУ совершили атаку на Черное море десятками беспилотников минувшей ночью. Из них 21 удалось обезвредить и ликвидировать.

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Украинские беспилотники атаковали паромное судно в порту «Кавказ» в Черном море. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он сообщил, что в результате атаки погиб человек. «Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту «Кавказ», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом он написал в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас на месте работают экстренные службы. Минобороны России сообщило, что ВСУ совершили атаку на Черное море десятками беспилотников минувшей ночью. Из них 21 удалось обезвредить и ликвидировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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