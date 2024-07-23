23 июля 2024

В Челябинскую область не удалось провезти контрабанду техники из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможня, фрукты. Челябинск, таможня, таможенный пост, фитосанитарный контроль
Общая сумма незадекларированных товаров превысила четыре миллиона рублей Фото:

Челябинские таможенники пресекли незаконный ввоз из Казахстана порядка 300 предметов электроники из Казахстана без соответствующих документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Около 300 предметов бытовой электроники известной американской компании изъяли на границе сотрудники мобильной группы Челябинской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Технику везли из Казахстана в Челябинск», — уточнили в пресс-службе Челябинской таможни.

Таможенники обнаружили пять коробок с сотовыми телефонами, смарт-часами, планшетами, наушниками и другими товарами в составе сборного груза. На технику не были оформлены декларации.

«Декларирование электроники не осуществлялось. Владелец товара предполагал о пройденном таможенном оформлении на территории Республики Казахстан, так как продукция находилась в свободном обращении», — сообщил замначальника таможни Станислав Васев.

После проведения проверки гаджеты были продекларированы, общая сумма платежей превысила четыре миллиона рублей. Товар возвращен собственнику.

Таможенники обнаружили пять коробок гаджетов без документов
Таможенники обнаружили пять коробок гаджетов без документов
В составе груза — ноутбук, мобильники, планшеты, наушники и другая техника
В составе груза — ноутбук, мобильники, планшеты, наушники и другая техника

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Челябинские таможенники пресекли незаконный ввоз из Казахстана порядка 300 предметов электроники из Казахстана без соответствующих документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Около 300 предметов бытовой электроники известной американской компании изъяли на границе сотрудники мобильной группы Челябинской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Технику везли из Казахстана в Челябинск», — уточнили в пресс-службе Челябинской таможни. Таможенники обнаружили пять коробок с сотовыми телефонами, смарт-часами, планшетами, наушниками и другими товарами в составе сборного груза. На технику не были оформлены декларации. «Декларирование электроники не осуществлялось. Владелец товара предполагал о пройденном таможенном оформлении на территории Республики Казахстан, так как продукция находилась в свободном обращении», — сообщил замначальника таможни Станислав Васев. После проведения проверки гаджеты были продекларированы, общая сумма платежей превысила четыре миллиона рублей. Товар возвращен собственнику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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