В Челябинскую область не удалось провезти контрабанду техники из Казахстана

Челябинские таможенники пресекли незаконный ввоз из Казахстана порядка 300 предметов электроники из Казахстана без соответствующих документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Около 300 предметов бытовой электроники известной американской компании изъяли на границе сотрудники мобильной группы Челябинской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Технику везли из Казахстана в Челябинск», — уточнили в пресс-службе Челябинской таможни.
Таможенники обнаружили пять коробок с сотовыми телефонами, смарт-часами, планшетами, наушниками и другими товарами в составе сборного груза. На технику не были оформлены декларации.
«Декларирование электроники не осуществлялось. Владелец товара предполагал о пройденном таможенном оформлении на территории Республики Казахстан, так как продукция находилась в свободном обращении», — сообщил замначальника таможни Станислав Васев.
После проведения проверки гаджеты были продекларированы, общая сумма платежей превысила четыре миллиона рублей. Товар возвращен собственнику.
Таможенники обнаружили пять коробок гаджетов без документов
Пресс-служба Челябинской таможни
В составе груза — ноутбук, мобильники, планшеты, наушники и другая техника
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Челябинские таможенники пресекли незаконный ввоз из Казахстана порядка 300 предметов электроники из Казахстана без соответствующих документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Около 300 предметов бытовой электроники известной американской компании изъяли на границе сотрудники мобильной группы Челябинской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Технику везли из Казахстана в Челябинск», — уточнили в пресс-службе Челябинской таможни. Таможенники обнаружили пять коробок с сотовыми телефонами, смарт-часами, планшетами, наушниками и другими товарами в составе сборного груза. На технику не были оформлены декларации. «Декларирование электроники не осуществлялось. Владелец товара предполагал о пройденном таможенном оформлении на территории Республики Казахстан, так как продукция находилась в свободном обращении», — сообщил замначальника таможни Станислав Васев. После проведения проверки гаджеты были продекларированы, общая сумма платежей превысила четыре миллиона рублей. Товар возвращен собственнику.