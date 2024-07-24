На территории екатеринбургского аэропорта Кольцово демонтируют зал прибытия, который давно не используется. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«В рамках развития инфраструктуры аэропорта началась подготовка к демонтажу неиспользуемого старого зала прибытия. Строение расположено слева от Терминала деловой авиации», — пояснили в пресс-службе.
Зачищенную территорию озеленят, проведут работы по благоустройству и организуют периметр безопасности. Там же сохранят историческую ограду, которую произвели на металлургическом заводе Южного Урала (Каслинский Завод). Также, отмечается, что визитную карточку Кольцово — «здание со шпилем» сносить не будут.
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