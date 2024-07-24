В Кольцово снесут один из залов прибытия. Фото

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Встреча призеров "Золотой Маски" в Екатеринбурге, аэропорт кольцово
После сноса территорию бывшего зала озеленят Фото:

На территории екатеринбургского аэропорта Кольцово демонтируют зал прибытия, который давно не используется. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В рамках развития инфраструктуры аэропорта началась подготовка к демонтажу неиспользуемого старого зала прибытия. Строение расположено слева от Терминала деловой авиации», — пояснили в пресс-службе.

Зачищенную территорию озеленят, проведут работы по благоустройству и организуют периметр безопасности. Там же сохранят историческую ограду, которую произвели на металлургическом заводе Южного Урала (Каслинский Завод). Также, отмечается, что визитную карточку Кольцово — «здание со шпилем» сносить не будут.

Так выглядит старый зал прибытия
Так выглядит старый зал прибытия

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На территории екатеринбургского аэропорта Кольцово демонтируют зал прибытия, который давно не используется. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «В рамках развития инфраструктуры аэропорта началась подготовка к демонтажу неиспользуемого старого зала прибытия. Строение расположено слева от Терминала деловой авиации», — пояснили в пресс-службе. Зачищенную территорию озеленят, проведут работы по благоустройству и организуют периметр безопасности. Там же сохранят историческую ограду, которую произвели на металлургическом заводе Южного Урала (Каслинский Завод). Также, отмечается, что визитную карточку Кольцово — «здание со шпилем» сносить не будут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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