The Mirror: назван лучший способ похудеть в области талии

Аэробные упражнения являются ключевым элементом в борьбе с жиром на животе, заявила специалист по кардиореабилитации и физиолог по физическим упражнениям в больнице Wrexham Maelor Hospita Лора Картрайт. По ее словам, местные тренировки, нацеленные только на проблемные зоны, не так эффективны, как тренировка всего тела.
«Аэробные упражнения — это идеальное занятие для сжигания жира на животе, говорит она. В сочетании со здоровой диетой тренировка всего тела — ключ к перемещению жира, потому что тренировка только проблемной зоны не сработает», — передает The Mirror.
Лора Картрайт также уточняет, что аэробные упражнения не обязательно должны быть сложными или дорогостоящими. Это может быть обычная ходьба, танцы, бег или плавание. Даже повседневные действия, такие как уборка дома, садоводство или игры с детьми, способствуют повышению частоты сердечных сокращений и таким образом способствуют сжиганию жира.
Ранее URA.RU писало, что сжиганию жира ночью способствует рисовая вода. Это происходит за счет крахмала, который препятствует накоплению жира. Также рисовая вода ускоряет рост волос, способствует здоровью кишечника и поддерживает водный баланс.
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