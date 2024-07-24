24 июля 2024

Челябинский врач Литвиненко: ожирение печени приводит к циррозу и раку

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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, врач, больница
Ожирение печени может привести к циррозу или раку Фото:

Жировой гепатоз, или неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), является одной из наиболее частых хронических патологий печени, которая может привести к циррозу и раку. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Консультативной поликлиники Челябинской областной клинической больницы Валерия Литвиненко.

«Неалкогольная жировая болезнь печени как одна из самых распространенных хронических патологий печени является „печеночным“ проявлением нарушения обмена веществ», — цитируют Литвиненко в пресс-службе регионального минздрава. Это состояние часто сочетается с увеличенной окружностью талии и сахарным диабетом второго типа.

Симптомы НАЖБП могут быть неявными, но некоторые пациенты испытывают слабость и дискомфорт в правом подреберье. Для диагностики используют УЗИ, КТ или МРТ, а также фиброэластометрию печени. Избыток жира в печени может привести к стеатогепатиту, фиброзу, циррозу и гепатоцеллюлярной карциноме, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее заведующий терапевтическим отделением Областной больницы Троицка Станислав Корец рассказал о симптомах заболеваний печени. При таких признаках, как желтушность кожи и глаз, сухости во рту и некоторых других он рекомендует пройти обследование.

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Жировой гепатоз, или неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), является одной из наиболее частых хронических патологий печени, которая может привести к циррозу и раку. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Консультативной поликлиники Челябинской областной клинической больницы Валерия Литвиненко. «Неалкогольная жировая болезнь печени как одна из самых распространенных хронических патологий печени является „печеночным“ проявлением нарушения обмена веществ», — цитируют Литвиненко в пресс-службе регионального минздрава. Это состояние часто сочетается с увеличенной окружностью талии и сахарным диабетом второго типа. Симптомы НАЖБП могут быть неявными, но некоторые пациенты испытывают слабость и дискомфорт в правом подреберье. Для диагностики используют УЗИ, КТ или МРТ, а также фиброэластометрию печени. Избыток жира в печени может привести к стеатогепатиту, фиброзу, циррозу и гепатоцеллюлярной карциноме, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее заведующий терапевтическим отделением Областной больницы Троицка Станислав Корец рассказал о симптомах заболеваний печени. При таких признаках, как желтушность кожи и глаз, сухости во рту и некоторых других он рекомендует пройти обследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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