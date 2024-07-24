Челябинский врач Литвиненко: ожирение печени приводит к циррозу и раку

25 июля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Ожирение печени может привести к циррозу или раку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жировой гепатоз, или неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), является одной из наиболее частых хронических патологий печени, которая может привести к циррозу и раку. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Консультативной поликлиники Челябинской областной клинической больницы Валерия Литвиненко. «Неалкогольная жировая болезнь печени как одна из самых распространенных хронических патологий печени является „печеночным“ проявлением нарушения обмена веществ», — цитируют Литвиненко в пресс-службе регионального минздрава. Это состояние часто сочетается с увеличенной окружностью талии и сахарным диабетом второго типа. Симптомы НАЖБП могут быть неявными, но некоторые пациенты испытывают слабость и дискомфорт в правом подреберье. Для диагностики используют УЗИ, КТ или МРТ, а также фиброэластометрию печени. Избыток жира в печени может привести к стеатогепатиту, фиброзу, циррозу и гепатоцеллюлярной карциноме, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее заведующий терапевтическим отделением Областной больницы Троицка Станислав Корец рассказал о симптомах заболеваний печени. При таких признаках, как желтушность кожи и глаз, сухости во рту и некоторых других он рекомендует пройти обследование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жировой гепатоз, или неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), является одной из наиболее частых хронических патологий печени, которая может привести к циррозу и раку. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Консультативной поликлиники Челябинской областной клинической больницы Валерия Литвиненко. «Неалкогольная жировая болезнь печени как одна из самых распространенных хронических патологий печени является „печеночным“ проявлением нарушения обмена веществ», — цитируют Литвиненко в пресс-службе регионального минздрава. Это состояние часто сочетается с увеличенной окружностью талии и сахарным диабетом второго типа. Симптомы НАЖБП могут быть неявными, но некоторые пациенты испытывают слабость и дискомфорт в правом подреберье. Для диагностики используют УЗИ, КТ или МРТ, а также фиброэластометрию печени. Избыток жира в печени может привести к стеатогепатиту, фиброзу, циррозу и гепатоцеллюлярной карциноме, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее заведующий терапевтическим отделением Областной больницы Троицка Станислав Корец рассказал о симптомах заболеваний печени. При таких признаках, как желтушность кожи и глаз, сухости во рту и некоторых других он рекомендует пройти обследование.