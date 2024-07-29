Кремль: власти Японии давят на тех, кто ищет контактов с Россией

Песков: власти Японии давят на тех, кто хочет наладить отношения с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Кремль: власти Японии давят на тех, кто хочет наладить отношения с Россией
Кремль: власти Японии давят на тех, кто хочет наладить отношения с Россией Фото:

В Кремле заявили о давлении на тех японских политиков, которые выступают за налаживание отношений с Россией. Руководство же Японии «полностью солидаризировалось с Западом», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о призыве не посещать РФ.

«В Токио преобладают деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений. К сожалению, нынешнее руководство Японии полностью солидаризировалось с недружественными по отношению к России действиями коллективного Запада, и это не может не наносить вред нашим отношения. Руководство Японии не ограничивается этим отношением к нашей стране, но пытается еще давить на тех, кто разделяет другую точку зрения и склонен к поискам пути налаживания наших контактов», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Япония призвала своих граждан отказаться от поездок в Россию. Соответствующее заявление сделал генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси после того, как стало известно о визите в Москву депутата Мунэо Судзуки. Парламентарий выступает за подписание мирного договора между Россией и Японией и развитие отношений между ними. Он был одним из ближайших сторонников бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

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В Кремле заявили о давлении на тех японских политиков, которые выступают за налаживание отношений с Россией. Руководство же Японии «полностью солидаризировалось с Западом», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о призыве не посещать РФ. «В Токио преобладают деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений. К сожалению, нынешнее руководство Японии полностью солидаризировалось с недружественными по отношению к России действиями коллективного Запада, и это не может не наносить вред нашим отношения. Руководство Японии не ограничивается этим отношением к нашей стране, но пытается еще давить на тех, кто разделяет другую точку зрения и склонен к поискам пути налаживания наших контактов», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Япония призвала своих граждан отказаться от поездок в Россию. Соответствующее заявление сделал генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси после того, как стало известно о визите в Москву депутата Мунэо Судзуки. Парламентарий выступает за подписание мирного договора между Россией и Японией и развитие отношений между ними. Он был одним из ближайших сторонников бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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