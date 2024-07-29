Бажаева отправили под арест

Бажаев арестован на два месяца за нападение
Московский суд принял решение об аресте сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура Бажаева на срок в два месяца. Ему инкриминируется нападение на сотрудника полиции.
«Суд Москвы на два месяца арестовал Тимура Бажаева», — передает ТАСС. Он арестован по делу о нападении на сотрудника полиции.
Бажаев подозревается в нарушении общественного порядка и применении насилия к сотруднику полиции 27 июля. Свою вину он не признает.
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