Бажаева отправили под арест

29 июля 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Бажаев арестован на два месяца за нападение Фото: Илья Московец © URA.RU Московский суд принял решение об аресте сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура Бажаева на срок в два месяца. Ему инкриминируется нападение на сотрудника полиции. «Суд Москвы на два месяца арестовал Тимура Бажаева», — передает ТАСС. Он арестован по делу о нападении на сотрудника полиции. Бажаев подозревается в нарушении общественного порядка и применении насилия к сотруднику полиции 27 июля. Свою вину он не признает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский суд принял решение об аресте сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура Бажаева на срок в два месяца. Ему инкриминируется нападение на сотрудника полиции. «Суд Москвы на два месяца арестовал Тимура Бажаева», — передает ТАСС. Он арестован по делу о нападении на сотрудника полиции. Бажаев подозревается в нарушении общественного порядка и применении насилия к сотруднику полиции 27 июля. Свою вину он не признает.