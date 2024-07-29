Бажаева отправили под арест

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Судебное заседание в отношении Александра Наумова. Екатеринбург , арест, замок, суд, мера пресечения, клетка, ограничение свободы
Бажаев арестован на два месяца за нападение Фото:

Московский суд принял решение об аресте сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура Бажаева на срок в два месяца. Ему инкриминируется нападение на сотрудника полиции.

«Суд Москвы на два месяца арестовал Тимура Бажаева», — передает ТАСС. Он арестован по делу о нападении на сотрудника полиции.

Бажаев подозревается в нарушении общественного порядка и применении насилия к сотруднику полиции 27 июля. Свою вину он не признает.

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Московский суд принял решение об аресте сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура Бажаева на срок в два месяца. Ему инкриминируется нападение на сотрудника полиции. «Суд Москвы на два месяца арестовал Тимура Бажаева», — передает ТАСС. Он арестован по делу о нападении на сотрудника полиции. Бажаев подозревается в нарушении общественного порядка и применении насилия к сотруднику полиции 27 июля. Свою вину он не признает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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