Сын миллиардера Бажаева, подравшийся с полицией, не признал вину

Тимур Бажаев, напавший на полицейского, не признает вину в зале суда
Тимур Бажаев, сын миллиардера Мусы Бажаева, обвиняемый в нападении на сотрудника полиции, вину не признает. Его доставили в Замоскворецкий суд Москвы.
«Тимур Бажаев, обвиняемый в нападении на полицейского, не признает вину», — пишет ТАСС. Бажаев обвиняется в применении насилия в отношении начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Манохина.
Ранее Следственный комитет просил суд арестовать сына олигарха Мусы Бажаева Тимура. Он подозревается в нарушении общественного порядка и применении насилия к сотруднику полиции 27 июля.
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