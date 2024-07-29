Сын миллиардера Бажаева, подравшийся с полицией, не признал вину

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Тимур Бажаев, напавший на полицейского, не признает вину в зале суда
Тимур Бажаев, напавший на полицейского, не признает вину в зале суда Фото:

Тимур Бажаев, сын миллиардера Мусы Бажаева, обвиняемый в нападении на сотрудника полиции, вину не признает. Его доставили в Замоскворецкий суд Москвы.

«Тимур Бажаев, обвиняемый в нападении на полицейского, не признает вину», — пишет ТАСС. Бажаев обвиняется в применении насилия в отношении начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Манохина.

Ранее Следственный комитет просил суд арестовать сына олигарха Мусы Бажаева Тимура. Он подозревается в нарушении общественного порядка и применении насилия к сотруднику полиции 27 июля.

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Тимур Бажаев, сын миллиардера Мусы Бажаева, обвиняемый в нападении на сотрудника полиции, вину не признает. Его доставили в Замоскворецкий суд Москвы. «Тимур Бажаев, обвиняемый в нападении на полицейского, не признает вину», — пишет ТАСС. Бажаев обвиняется в применении насилия в отношении начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Манохина. Ранее Следственный комитет просил суд арестовать сына олигарха Мусы Бажаева Тимура. Он подозревается в нарушении общественного порядка и применении насилия к сотруднику полиции 27 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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