Компания из Челябинска поплатилась за наличие свинины в бифштексе. Как URA.RU 30 июля заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, мясо свиньи не было заявлено в составе продукта.
«Россельхознадзор в июле объявил предостережение компании из Челябинска о недопустимости нарушения обязательных требований. В пробах продукции выявлен ингредиент, не заявленный в составе», — пояснили URA.RU в офисе ведомства.
Свинина в продукте обнаружилась в ходе проверки, проведенной челябинским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ». Бифштекс произвели 12 июля.
В результате нарушения технических регламентов, управление аннулировало декларацию о соответствии продукции, а информация об изменениях была размещена на сайте Росаккредитации. Компании предстоит скорректировать производственный процесс, чтобы выпускать бифштексы в соответствии с заявленным составом. Также придется повторно оформить декларацию о соответствии для возобновления продаж.
Продукция шла в продажу на территории двух регионов. Бифштексами собственная служба логистики торговала в Челябинской и Свердловской областях.
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