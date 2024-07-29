29 июля 2024

Челябинскую фирму наказали за свинину в бифштексе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фирма поплатилась за бифштексы со свининой
Фирма поплатилась за бифштексы со свининой Фото:

Компания из Челябинска поплатилась за наличие свинины в бифштексе. Как URA.RU 30 июля заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, мясо свиньи не было заявлено в составе продукта.

«Россельхознадзор в июле объявил предостережение компании из Челябинска о недопустимости нарушения обязательных требований. В пробах продукции выявлен ингредиент, не заявленный в составе», — пояснили URA.RU в офисе ведомства.

Свинина в продукте обнаружилась в ходе проверки, проведенной челябинским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ». Бифштекс произвели 12 июля.

В результате нарушения технических регламентов, управление аннулировало декларацию о соответствии продукции, а информация об изменениях была размещена на сайте Росаккредитации. Компании предстоит скорректировать производственный процесс, чтобы выпускать бифштексы в соответствии с заявленным составом. Также придется повторно оформить декларацию о соответствии для возобновления продаж.

Продукция шла в продажу на территории двух регионов. Бифштексами собственная служба логистики торговала в Челябинской и Свердловской областях.

Наказанной компании придется изменить рецептуру бифштексов на заявленный состав
Наказанной компании придется изменить рецептуру бифштексов на заявленный состав
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Компания из Челябинска поплатилась за наличие свинины в бифштексе. Как URA.RU 30 июля заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, мясо свиньи не было заявлено в составе продукта. «Россельхознадзор в июле объявил предостережение компании из Челябинска о недопустимости нарушения обязательных требований. В пробах продукции выявлен ингредиент, не заявленный в составе», — пояснили URA.RU в офисе ведомства. Свинина в продукте обнаружилась в ходе проверки, проведенной челябинским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ». Бифштекс произвели 12 июля. В результате нарушения технических регламентов, управление аннулировало декларацию о соответствии продукции, а информация об изменениях была размещена на сайте Росаккредитации. Компании предстоит скорректировать производственный процесс, чтобы выпускать бифштексы в соответствии с заявленным составом. Также придется повторно оформить декларацию о соответствии для возобновления продаж. Продукция шла в продажу на территории двух регионов. Бифштексами собственная служба логистики торговала в Челябинской и Свердловской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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