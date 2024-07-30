Пробка образовалась из-за дорожных работ (архивное фото)
На Полевском тракте водители застряли в многокилометровой пробке. Оказалось, что движение на выезде из Екатеринбурга затруднено из-за ремонта дороги.
Дорожные работы, согласно сервиса «Яндекс.Карты», ведутся на участке от Горного Щита до Курганово. Работы ведутся с 23-го по 26-й километр трассы.
На этом участке рабочие восстанавливают асфальт. Ранее там снимали дорожное полотно.
Сейчас ситуация с пробками стала лучше
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