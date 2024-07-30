На выезде из Екатеринбурга образовалась гигантская пробка. Фото

На Полевском тракте водители встали в пробку
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, ремонт дороги, пробка автомобильная
Пробка образовалась из-за дорожных работ (архивное фото) Фото:

На Полевском тракте водители застряли в многокилометровой пробке. Оказалось, что движение на выезде из Екатеринбурга затруднено из-за ремонта дороги.

Дорожные работы, согласно сервиса «Яндекс.Карты», ведутся на участке от Горного Щита до Курганово. Работы ведутся с 23-го по 26-й километр трассы.

На этом участке рабочие восстанавливают асфальт. Ранее там снимали дорожное полотно.

Сейчас ситуация с пробками стала лучше
Сейчас ситуация с пробками стала лучше
Фото:

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На Полевском тракте водители застряли в многокилометровой пробке. Оказалось, что движение на выезде из Екатеринбурга затруднено из-за ремонта дороги. Дорожные работы, согласно сервиса «Яндекс.Карты», ведутся на участке от Горного Щита до Курганово. Работы ведутся с 23-го по 26-й километр трассы. На этом участке рабочие восстанавливают асфальт. Ранее там снимали дорожное полотно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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