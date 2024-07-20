Доктор Тиутан: потливость и потеря веса сигнализируют о раке

Постоянная усталость и ночная потливость могут быть общими признаками рака. Об этом рассказал британский онколог Тим Тиутан в своем видео.
«Есть некоторые общие признаки [рака]. К ним относятся: непреднамеренная потеря веса, чувство усталости, несмотря на сон, хроническая ночная потливость и лихорадка, ощущение уплотнений в теле, таких как грудь или шея, и ректальное кровотечение, не связанное с общими проблемами, такими как геморрой», — написало издание
Доктор подчеркнул, что при появлении перечисленных симптомов важно обратиться к врачу для консультации. Он напоминает, что эти признаки могут быть связаны не только с раком, но и с другими заболеваниями.
Ранее доктор Питер Харпер рекомендовал регулярные физические упражнения как способ снизить риск развития рака. По его словам, тренировки средней и высокой интенсивности длительностью до 60 минут в день могут существенно снизить риск заболевания. При этом он предупреждает о важности перерывов, так как постоянные интенсивные тренировки могут наоборот, ослабить иммунную систему.
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