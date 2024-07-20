Доктор Тиутан: потливость и потеря веса сигнализируют о раке

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Центр косметологии и пластической хирургии имени С. В. Нудельмана. Екатеринбург , прием у врача, терапевт, врач, доктор, медик
Рак может проявляться по-разному, в том числе вообще без каких-либо симптомов, рассказал доктор Фото:

Постоянная усталость и ночная потливость могут быть общими признаками рака. Об этом рассказал британский онколог Тим Тиутан в своем видео.

«Есть некоторые общие признаки [рака]. К ним относятся: непреднамеренная потеря веса, чувство усталости, несмотря на сон, хроническая ночная потливость и лихорадка, ощущение уплотнений в теле, таких как грудь или шея, и ректальное кровотечение, не связанное с общими проблемами, такими как геморрой», — написало издание Mirror, ссылаясь на слова Тиутана.

Доктор подчеркнул, что при появлении перечисленных симптомов важно обратиться к врачу для консультации. Он напоминает, что эти признаки могут быть связаны не только с раком, но и с другими заболеваниями.

Ранее доктор Питер Харпер рекомендовал регулярные физические упражнения как способ снизить риск развития рака. По его словам, тренировки средней и высокой интенсивности длительностью до 60 минут в день могут существенно снизить риск заболевания. При этом он предупреждает о важности перерывов, так как постоянные интенсивные тренировки могут наоборот, ослабить иммунную систему.

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Постоянная усталость и ночная потливость могут быть общими признаками рака. Об этом рассказал британский онколог Тим Тиутан в своем видео. «Есть некоторые общие признаки [рака]. К ним относятся: непреднамеренная потеря веса, чувство усталости, несмотря на сон, хроническая ночная потливость и лихорадка, ощущение уплотнений в теле, таких как грудь или шея, и ректальное кровотечение, не связанное с общими проблемами, такими как геморрой», — написало издание Mirror, ссылаясь на слова Тиутана. Доктор подчеркнул, что при появлении перечисленных симптомов важно обратиться к врачу для консультации. Он напоминает, что эти признаки могут быть связаны не только с раком, но и с другими заболеваниями. Ранее доктор Питер Харпер рекомендовал регулярные физические упражнения как способ снизить риск развития рака. По его словам, тренировки средней и высокой интенсивности длительностью до 60 минут в день могут существенно снизить риск заболевания. При этом он предупреждает о важности перерывов, так как постоянные интенсивные тренировки могут наоборот, ослабить иммунную систему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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