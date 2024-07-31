Заключенный смоленской ИК обманул 16 челябинцев по телефону

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Мужчина звонил из колонии челябинцам и обманом вымогал у них деньги Фото:

Заключенный исправительной колонии в Смоленской области обманул 16 жителей Челябинской области, звоня им из мест лишения свободы, представляясь родственником и выпрашивая деньги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда Челябинска, факт мошенничества был выявлен, мужчина получил три года и один месяц колонии.

«Мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество — пять эпизодов), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину — восемь эпизодов), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину — три эпизода). Он признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений, и ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там рассказал, что мужчина, находясь в колонии, обзавелся телефоном и начал звонить челябинцам. Он представлялся их родственником и просил деньги в долг. Всего он обманул 16 человек. Среди потерпевших оказались жители Коркино, Озерска, Магнитогорска, Карабаша, Снежинска, Троицка, Златоуста, Челябинска и других населенных пунктах области. Их исковые требования были удовлетворены в суде.

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Заключенный исправительной колонии в Смоленской области обманул 16 жителей Челябинской области, звоня им из мест лишения свободы, представляясь родственником и выпрашивая деньги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Советского райсуда Челябинска, факт мошенничества был выявлен, мужчина получил три года и один месяц колонии. «Мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество — пять эпизодов), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину — восемь эпизодов), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину — три эпизода). Он признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений, и ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказал, что мужчина, находясь в колонии, обзавелся телефоном и начал звонить челябинцам. Он представлялся их родственником и просил деньги в долг. Всего он обманул 16 человек. Среди потерпевших оказались жители Коркино, Озерска, Магнитогорска, Карабаша, Снежинска, Троицка, Златоуста, Челябинска и других населенных пунктах области. Их исковые требования были удовлетворены в суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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