Жителям Копейска выдадут справки для получения выплат после потопа по страховке

31 июля 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

В Копейске затоплены сотни многоквартирных и частных домов Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Жители Копейска могут получить справки после потопа для оформления выплат из страховых компаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Копейска. «Если имущество жителей Копейска было застраховано и получило повреждения в результате паводка, граждане могут обратиться в свою страховую компанию с заявлением о страховом случае для компенсирования ущерба», — сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации добавили, что справки предоставляются только для страховых компаний. В пресс-службе мэрии Копейска уточнили, что владельцы частных домов и жители центра города могут обратиться за справками в МУ «Управление гражданской защиты населения» по адресу: город Копейск, улица Ленина, 52. Справки для жителей поселков выдадут начальники теротделов, жителей многоквартирных домов — в своей управляющей компании, а владельцы садовых домов и гаражей — у председателей. Ранее URA.RU сообщало, что после ливней в Копейске затоплены сотни частных и многоквартирных домов. В городе режим ЧС не вводился. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Копейска могут получить справки после потопа для оформления выплат из страховых компаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Копейска. «Если имущество жителей Копейска было застраховано и получило повреждения в результате паводка, граждане могут обратиться в свою страховую компанию с заявлением о страховом случае для компенсирования ущерба», — сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации добавили, что справки предоставляются только для страховых компаний. В пресс-службе мэрии Копейска уточнили, что владельцы частных домов и жители центра города могут обратиться за справками в МУ «Управление гражданской защиты населения» по адресу: город Копейск, улица Ленина, 52. Справки для жителей поселков выдадут начальники теротделов, жителей многоквартирных домов — в своей управляющей компании, а владельцы садовых домов и гаражей — у председателей. Ранее URA.RU сообщало, что после ливней в Копейске затоплены сотни частных и многоквартирных домов. В городе режим ЧС не вводился.