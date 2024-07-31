Жителям Копейска выдадут справки для получения выплат после потопа по страховке

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Затопленный Копейск
В Копейске затоплены сотни многоквартирных и частных домов Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Жители Копейска могут получить справки после потопа для оформления выплат из страховых компаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

«Если имущество жителей Копейска было застраховано и получило повреждения в результате паводка, граждане могут обратиться в свою страховую компанию с заявлением о страховом случае для компенсирования ущерба», — сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации добавили, что справки предоставляются только для страховых компаний.

В пресс-службе мэрии Копейска уточнили, что владельцы частных домов и жители центра города могут обратиться за справками в МУ «Управление гражданской защиты населения» по адресу: город Копейск, улица Ленина, 52. Справки для жителей поселков выдадут начальники теротделов, жителей многоквартирных домов — в своей управляющей компании, а владельцы садовых домов и гаражей — у председателей.

Ранее URA.RU сообщало, что после ливней в Копейске затоплены сотни частных и многоквартирных домов. В городе режим ЧС не вводился.

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Жители Копейска могут получить справки после потопа для оформления выплат из страховых компаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Копейска. «Если имущество жителей Копейска было застраховано и получило повреждения в результате паводка, граждане могут обратиться в свою страховую компанию с заявлением о страховом случае для компенсирования ущерба», — сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации добавили, что справки предоставляются только для страховых компаний. В пресс-службе мэрии Копейска уточнили, что владельцы частных домов и жители центра города могут обратиться за справками в МУ «Управление гражданской защиты населения» по адресу: город Копейск, улица Ленина, 52. Справки для жителей поселков выдадут начальники теротделов, жителей многоквартирных домов — в своей управляющей компании, а владельцы садовых домов и гаражей — у председателей. Ранее URA.RU сообщало, что после ливней в Копейске затоплены сотни частных и многоквартирных домов. В городе режим ЧС не вводился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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