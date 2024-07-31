Жителям Копейска выдадут справки для получения выплат после потопа по страховке

Жители Копейска могут получить справки после потопа для оформления выплат из страховых компаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Копейска.
«Если имущество жителей Копейска было застраховано и получило повреждения в результате паводка, граждане могут обратиться в свою страховую компанию с заявлением о страховом случае для компенсирования ущерба», — сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации добавили, что справки предоставляются только для страховых компаний.
В пресс-службе мэрии Копейска уточнили, что владельцы частных домов и жители центра города могут обратиться за справками в МУ «Управление гражданской защиты населения» по адресу: город Копейск, улица Ленина, 52. Справки для жителей поселков выдадут начальники теротделов, жителей многоквартирных домов — в своей управляющей компании, а владельцы садовых домов и гаражей — у председателей.
Ранее URA.RU сообщало, что после ливней в Копейске затоплены сотни частных и многоквартирных домов. В городе режим ЧС не вводился.
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