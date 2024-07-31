31 июля 2024

Le Monde: Зеленский не знает, как строить диалог с Трампом в случае его победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский не знает, как строить отношения с США Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выразил неопределенность относительно будущих отношений с Соединенными Штатами в случае победы кандидата в президенты Дональда Трампа на ноябрьских выборах. В интервью французской газете Le Monde он заявил, что пока не ясно, как будет складываться диалог между двумя странами.

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«Если это Трамп, то моя команда поговорила с его командой, и я поговорил с ним. Еще раз повторю, сегодня мы не знаем, из чего будет состоять наш диалог», — приводит слова Зеленского издание Le Monde. Президент Украины также поднял вопрос о нехватке вооружения, которое поставляется Западом, указывая на то, что из подготовленных бригад лишь немногие оснащены должным образом.

Ранее Трамп переговорил с украинским лидером по телефону. Они обсудили возможность урегулирования конфликта. Зеленский поздравил экс-президента с выдвижением от Республиканской партии.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил неопределенность относительно будущих отношений с Соединенными Штатами в случае победы кандидата в президенты Дональда Трампа на ноябрьских выборах. В интервью французской газете Le Monde он заявил, что пока не ясно, как будет складываться диалог между двумя странами. «Если это Трамп, то моя команда поговорила с его командой, и я поговорил с ним. Еще раз повторю, сегодня мы не знаем, из чего будет состоять наш диалог», — приводит слова Зеленского издание Le Monde. Президент Украины также поднял вопрос о нехватке вооружения, которое поставляется Западом, указывая на то, что из подготовленных бригад лишь немногие оснащены должным образом. Ранее Трамп переговорил с украинским лидером по телефону. Они обсудили возможность урегулирования конфликта. Зеленский поздравил экс-президента с выдвижением от Республиканской партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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