Le Monde: Зеленский не знает, как строить диалог с Трампом в случае его победы

01 августа 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Зеленский не знает, как строить отношения с США Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский выразил неопределенность относительно будущих отношений с Соединенными Штатами в случае победы кандидата в президенты Дональда Трампа на ноябрьских выборах. В интервью французской газете Le Monde он заявил, что пока не ясно, как будет складываться диалог между двумя странами. Трамп провел переговоры с Зеленским по конфликту на Украине: итоги «Если это Трамп, то моя команда поговорила с его командой, и я поговорил с ним. Еще раз повторю, сегодня мы не знаем, из чего будет состоять наш диалог», — приводит слова Зеленского издание Le Monde . Президент Украины также поднял вопрос о нехватке вооружения, которое поставляется Западом, указывая на то, что из подготовленных бригад лишь немногие оснащены должным образом. Ранее Трамп переговорил с украинским лидером по телефону. Они обсудили возможность урегулирования конфликта. Зеленский поздравил экс-президента с выдвижением от Республиканской партии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский выразил неопределенность относительно будущих отношений с Соединенными Штатами в случае победы кандидата в президенты Дональда Трампа на ноябрьских выборах. В интервью французской газете Le Monde он заявил, что пока не ясно, как будет складываться диалог между двумя странами. «Если это Трамп, то моя команда поговорила с его командой, и я поговорил с ним. Еще раз повторю, сегодня мы не знаем, из чего будет состоять наш диалог», — приводит слова Зеленского издание Le Monde. Президент Украины также поднял вопрос о нехватке вооружения, которое поставляется Западом, указывая на то, что из подготовленных бригад лишь немногие оснащены должным образом. Ранее Трамп переговорил с украинским лидером по телефону. Они обсудили возможность урегулирования конфликта. Зеленский поздравил экс-президента с выдвижением от Республиканской партии.