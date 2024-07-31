Челябинских насекомых-вредителей заманивают в ловушки любовными запахами. Фото

01 августа 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Ловушки с феромонами помогают исследователям считать насекомых Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Челябинской области насекомых-вредителей для мониторинга их количества заманивают в ловушки любовными феромонными запахами. Как URA.RU 1 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в регионе установлено 840 ловушек. «В Челябинской области проходит фитосанитарный мониторинг. В весенне-летний период установлено 840 феромонных и цветных клеевых ловушек, с помощью которых отслеживается появление и распространение вредителей», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. Ловушки предназначены для отслеживания распространения 17 видов насекомых. В их числе есть сосновые и еловые усачи, сибирский шелкопряд, картофельная моль и другие. Более 400 ловушек уже собраны и отправлены на лабораторные анализы в челябинский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Феромонный мониторинг позволяет не только выявлять отдельные случаи появления вредителей, но и наблюдать за их сезонной активностью. Подобные меры способствуют своевременному принятию мер по борьбе с насекомыми. В 2024 году количество усачей осталось стабильным, а численность сибирского шелкопряда сократилась. Феромоны помогают насекомым общаться. Одной из функций является привлечение к себе особей противоположного пола. Устройства для подсчета установили в весенне-летний период Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора На территории области установили 840 ловушек Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Количество усачей не изменилось, сибирского шелкопряда стало меньше Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области насекомых-вредителей для мониторинга их количества заманивают в ловушки любовными феромонными запахами. Как URA.RU 1 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в регионе установлено 840 ловушек. «В Челябинской области проходит фитосанитарный мониторинг. В весенне-летний период установлено 840 феромонных и цветных клеевых ловушек, с помощью которых отслеживается появление и распространение вредителей», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. Ловушки предназначены для отслеживания распространения 17 видов насекомых. В их числе есть сосновые и еловые усачи, сибирский шелкопряд, картофельная моль и другие. Более 400 ловушек уже собраны и отправлены на лабораторные анализы в челябинский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Феромонный мониторинг позволяет не только выявлять отдельные случаи появления вредителей, но и наблюдать за их сезонной активностью. Подобные меры способствуют своевременному принятию мер по борьбе с насекомыми. В 2024 году количество усачей осталось стабильным, а численность сибирского шелкопряда сократилась. Феромоны помогают насекомым общаться. Одной из функций является привлечение к себе особей противоположного пола.