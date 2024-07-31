31 июля 2024

Челябинских насекомых-вредителей заманивают в ловушки любовными запахами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Борьба с шелкопрядом в Тюмени, шелкопряд
Ловушки с феромонами помогают исследователям считать насекомых Фото:

В Челябинской области насекомых-вредителей для мониторинга их количества заманивают в ловушки любовными феромонными запахами. Как URA.RU 1 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в регионе установлено 840 ловушек.

«В Челябинской области проходит фитосанитарный мониторинг. В весенне-летний период установлено 840 феромонных и цветных клеевых ловушек, с помощью которых отслеживается появление и распространение вредителей», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.

Ловушки предназначены для отслеживания распространения 17 видов насекомых. В их числе есть сосновые и еловые усачи, сибирский шелкопряд, картофельная моль и другие. Более 400 ловушек уже собраны и отправлены на лабораторные анализы в челябинский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Феромонный мониторинг позволяет не только выявлять отдельные случаи появления вредителей, но и наблюдать за их сезонной активностью. Подобные меры способствуют своевременному принятию мер по борьбе с насекомыми. В 2024 году количество усачей осталось стабильным, а численность сибирского шелкопряда сократилась.

Феромоны помогают насекомым общаться. Одной из функций является привлечение к себе особей противоположного пола.

Устройства для подсчета установили в весенне-летний период
Устройства для подсчета установили в весенне-летний период
Фото:
На территории области установили 840 ловушек
На территории области установили 840 ловушек
Фото:
Количество усачей не изменилось, сибирского шелкопряда стало меньше
Количество усачей не изменилось, сибирского шелкопряда стало меньше
Фото:

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В Челябинской области насекомых-вредителей для мониторинга их количества заманивают в ловушки любовными феромонными запахами. Как URA.RU 1 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в регионе установлено 840 ловушек. «В Челябинской области проходит фитосанитарный мониторинг. В весенне-летний период установлено 840 феромонных и цветных клеевых ловушек, с помощью которых отслеживается появление и распространение вредителей», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. Ловушки предназначены для отслеживания распространения 17 видов насекомых. В их числе есть сосновые и еловые усачи, сибирский шелкопряд, картофельная моль и другие. Более 400 ловушек уже собраны и отправлены на лабораторные анализы в челябинский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Феромонный мониторинг позволяет не только выявлять отдельные случаи появления вредителей, но и наблюдать за их сезонной активностью. Подобные меры способствуют своевременному принятию мер по борьбе с насекомыми. В 2024 году количество усачей осталось стабильным, а численность сибирского шелкопряда сократилась. Феромоны помогают насекомым общаться. Одной из функций является привлечение к себе особей противоположного пола.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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