МЧС озвучило данные о пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

В результате обрушения дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек, включая трех детей. Более 150 сотрудников МЧС с 47 единицами техники участвуют в поисково-спасательных работах.
«В Нижнем Тагиле пострадало 6 человек, из них 3 ребенка. Поисково-спасательные работы ведут более 150 сотрудников с применением 47 единиц техники. На место следуют кинологи МЧС России. В готовности ведомственные авиация и спасатели отряда „Центроспас“. На базе ГУ МЧС России по Свердловской области открыта „горячая линия“ по номеру 83433461319», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС России.
В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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