Техника прибыла в ночь на 1 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Коркино Челябинской области устраняют потоп, вызванный обильными осадками, мощными насосами. Об этом сообщила глава муниципального округа Наталья Лощинина.

«Сегодня в полночь пришла необходимая техника высокой мощности для откачки подвалов многоквартирных домов по улице Карла Маркса. На месте был определен план действий по проводимым работам, которые были начаты в 8 утра», — уточнила Лощинина.

Глава округа отметила, что откачка началась с самой низкой точки. Сейчас вода постепенно уходит из остальных подвалов.

«Когда появится возможность подойти к щитовым, специалисты управляющей организации „Триумф“ проведут обследование оборудования и подключение домов. На КНС по улице Терешковой работы также продолжаются», — добавила Лощинина.

Ранее Лощинина рассказала, что после подтопления домов жители Коркино сообщили об огромном ущербе. Кто-то только построил дом, другие сделали ремонт и купили новую мебель.

Воду откачивают мощные насосы Telegram-канал Наталья Лощинина

Техника начала работать утром 1 августа Telegram-канал Наталья Лощинина