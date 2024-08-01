В Коркино Челябинской области устраняют потоп, вызванный обильными осадками, мощными насосами. Об этом сообщила глава муниципального округа Наталья Лощинина.
«Сегодня в полночь пришла необходимая техника высокой мощности для откачки подвалов многоквартирных домов по улице Карла Маркса. На месте был определен план действий по проводимым работам, которые были начаты в 8 утра», — уточнила Лощинина.
Глава округа отметила, что откачка началась с самой низкой точки. Сейчас вода постепенно уходит из остальных подвалов.
«Когда появится возможность подойти к щитовым, специалисты управляющей организации „Триумф“ проведут обследование оборудования и подключение домов. На КНС по улице Терешковой работы также продолжаются», — добавила Лощинина.
Ранее Лощинина рассказала, что после подтопления домов жители Коркино сообщили об огромном ущербе. Кто-то только построил дом, другие сделали ремонт и купили новую мебель.
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