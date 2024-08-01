В Коркино устраняют потоп после ливней мощными насосами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирина Текслер на передаче гуманитарной помощи для учреждений социальной защиты. Челябинск, насос, лужа
Техника прибыла в ночь на 1 августа Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Коркино Челябинской области устраняют потоп, вызванный обильными осадками, мощными насосами. Об этом сообщила глава муниципального округа Наталья Лощинина.

«Сегодня в полночь пришла необходимая техника высокой мощности для откачки подвалов многоквартирных домов по улице Карла Маркса. На месте был определен план действий по проводимым работам, которые были начаты в 8 утра», — уточнила Лощинина.

Глава округа отметила, что откачка началась с самой низкой точки. Сейчас вода постепенно уходит из остальных подвалов.

«Когда появится возможность подойти к щитовым, специалисты управляющей организации „Триумф“ проведут обследование оборудования и подключение домов. На КНС по улице Терешковой работы также продолжаются», — добавила Лощинина.

Ранее Лощинина рассказала, что после подтопления домов жители Коркино сообщили об огромном ущербе. Кто-то только построил дом, другие сделали ремонт и купили новую мебель.

Воду откачивают мощные насосы
Воду откачивают мощные насосы
Техника начала работать утром 1 августа
Техника начала работать утром 1 августа

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Коркино Челябинской области устраняют потоп, вызванный обильными осадками, мощными насосами. Об этом сообщила глава муниципального округа Наталья Лощинина. «Сегодня в полночь пришла необходимая техника высокой мощности для откачки подвалов многоквартирных домов по улице Карла Маркса. На месте был определен план действий по проводимым работам, которые были начаты в 8 утра», — уточнила Лощинина. Глава округа отметила, что откачка началась с самой низкой точки. Сейчас вода постепенно уходит из остальных подвалов. «Когда появится возможность подойти к щитовым, специалисты управляющей организации „Триумф“ проведут обследование оборудования и подключение домов. На КНС по улице Терешковой работы также продолжаются», — добавила Лощинина. Ранее Лощинина рассказала, что после подтопления домов жители Коркино сообщили об огромном ущербе. Кто-то только построил дом, другие сделали ремонт и купили новую мебель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...