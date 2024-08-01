Под завалами дома в Нижнем Тагиле остаются четыре ребенка

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Спасатели продолжают искать людей под завалами
Спасатели продолжают искать людей под завалами Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Как минимум четыре ребенка остаются под завалами дома в Нижнем Тагиле. На месте работают 170 специалистов и 45 единиц техники. 

"Как минимум 4 ребенка остаются под завалами", — пишет telegram-канал SHOT. Воспитательница одного из местных детских садов поделилась информацией о том, что во время взрыва газа в здании находились несколько ее воспитанников. 

Среди детей, оказавшихся под завалами после взрыва, был 13-летний Саша, который смог связаться с родителями и сообщить о том, что его ноги зажаты. Также среди пострадавших оказались 7-летний Денис и 14-летняя Анечка, родственники которой не были в городе в момент происшествия. Кроме того, сообщается о 12-летней Камилле, которая также находилась в доме в момент взрыва и смогла связаться с бабушкой, сообщив, что оказалась под завалами, после чего связь прервалась.

ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших – не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн. 

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Как минимум четыре ребенка остаются под завалами дома в Нижнем Тагиле. На месте работают 170 специалистов и 45 единиц техники.  "Как минимум 4 ребенка остаются под завалами", — пишет telegram-канал SHOT. Воспитательница одного из местных детских садов поделилась информацией о том, что во время взрыва газа в здании находились несколько ее воспитанников.  Среди детей, оказавшихся под завалами после взрыва, был 13-летний Саша, который смог связаться с родителями и сообщить о том, что его ноги зажаты. Также среди пострадавших оказались 7-летний Денис и 14-летняя Анечка, родственники которой не были в городе в момент происшествия. Кроме того, сообщается о 12-летней Камилле, которая также находилась в доме в момент взрыва и смогла связаться с бабушкой, сообщив, что оказалась под завалами, после чего связь прервалась. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших – не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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