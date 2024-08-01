Найденных под завалами детей в Нижнем Тагиле вывезли в Екатеринбург на вертолете

Двух детей, найденных под завалами дома, который частично обрушился из-за взрыва в Нижнем Тагиле, с оскольчатыми ранами госпитализировали в Екатеринбург. Туда же забрали ребенка с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает свердловский минздрав в официальном telegram-канале.
«Двух детей со множественными оскольчатыми ранами, а также одного ребенка с черепно-мозговой травмой принято решение эвакуировать в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга двумя вертолетами. Двое взрослых пациентов с травмами будут перегоспитализированы в больницы №23 и №36 столицы Урала», — говорится в сообщении ведомства.
Всего, по данным МЧС, при взрыве дома пострадали 12 человек, пятеро из них госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. В тяжелом состоянии находится шестилетний ребенок, он в реанимации.
Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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