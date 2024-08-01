Найденных под завалами детей в Нижнем Тагиле вывезли в Екатеринбург на вертолете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальные учения Центра медицины катастроф. Свердловская область , вертолет мчс, спасательные работы
Один из трех детей находится в тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Двух детей, найденных под завалами дома, который частично обрушился из-за взрыва в Нижнем Тагиле, с оскольчатыми ранами госпитализировали в Екатеринбург. Туда же забрали ребенка с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает свердловский минздрав в официальном telegram-канале.

«Двух детей со множественными оскольчатыми ранами, а также одного ребенка с черепно-мозговой травмой принято решение эвакуировать в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга двумя вертолетами. Двое взрослых пациентов с травмами будут перегоспитализированы в больницы №23 и №36 столицы Урала», — говорится в сообщении ведомства.

Всего, по данным МЧС, при взрыве дома пострадали 12 человек, пятеро из них госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. В тяжелом состоянии находится шестилетний ребенок, он в реанимации.

Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двух детей, найденных под завалами дома, который частично обрушился из-за взрыва в Нижнем Тагиле, с оскольчатыми ранами госпитализировали в Екатеринбург. Туда же забрали ребенка с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает свердловский минздрав в официальном telegram-канале. «Двух детей со множественными оскольчатыми ранами, а также одного ребенка с черепно-мозговой травмой принято решение эвакуировать в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга двумя вертолетами. Двое взрослых пациентов с травмами будут перегоспитализированы в больницы №23 и №36 столицы Урала», — говорится в сообщении ведомства. Всего, по данным МЧС, при взрыве дома пострадали 12 человек, пятеро из них госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. В тяжелом состоянии находится шестилетний ребенок, он в реанимации. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...