Найденных под завалами детей в Нижнем Тагиле вывезли в Екатеринбург на вертолете

01 августа 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Один из трех детей находится в тяжелом состоянии Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Двух детей, найденных под завалами дома, который частично обрушился из-за взрыва в Нижнем Тагиле, с оскольчатыми ранами госпитализировали в Екатеринбург. Туда же забрали ребенка с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает свердловский минздрав в официальном telegram-канале. «Двух детей со множественными оскольчатыми ранами, а также одного ребенка с черепно-мозговой травмой принято решение эвакуировать в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга двумя вертолетами. Двое взрослых пациентов с травмами будут перегоспитализированы в больницы №23 и №36 столицы Урала», — говорится в сообщении ведомства. Всего, по данным МЧС, при взрыве дома пострадали 12 человек, пятеро из них госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. В тяжелом состоянии находится шестилетний ребенок, он в реанимации. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух детей, найденных под завалами дома, который частично обрушился из-за взрыва в Нижнем Тагиле, с оскольчатыми ранами госпитализировали в Екатеринбург. Туда же забрали ребенка с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает свердловский минздрав в официальном telegram-канале. «Двух детей со множественными оскольчатыми ранами, а также одного ребенка с черепно-мозговой травмой принято решение эвакуировать в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга двумя вертолетами. Двое взрослых пациентов с травмами будут перегоспитализированы в больницы №23 и №36 столицы Урала», — говорится в сообщении ведомства. Всего, по данным МЧС, при взрыве дома пострадали 12 человек, пятеро из них госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. В тяжелом состоянии находится шестилетний ребенок, он в реанимации. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают более 150 спасателей и 47 единиц техники, а также руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.