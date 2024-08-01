Политолог раскрыл, что означает обмен заключенными между РФ и США

Марков: обмен заключенными между Россией и США не является улучшением отношений

Сергей Марков назвал обмен заключенными между Россией и Западом результатом крайне плохих отношений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рекордный обмен заключенными между Россией и США не является улучшением отношений. Об этом сообщил политолог Сергей Марков в своем telegram-канале.

«Запад и Россия сейчас в рекордно плохих отношениях, балансировка на грани прямой войны, о чем говорит самый масштабный обмен за всю историю их отношений», — написал Марков в опубликованном посте в своем в telegram-канале . Такого масштабного обмена не было не только за российскую, но и за советскую историю. Значит так много арестовали — нахватали с обеих сторон, отметил эксперт.

Россия и США впервые за долгое время обменялись заключенными, обменивая 26 человек в аэропорту Анкары, Турция. Ранее партнер американского телеканала CNN в Словении N1 сообщил, что в ближайшее время может состояться крупный обмен заключенными между Западом, Белоруссией и Россией. Среди тех, кто попадает на обмен, есть обвиненные в шпионаже Артем и Анна Дульцевы, офицер ФСБ Вадим Красиков, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в терроризме Рико Кригер и экс-морпех США Пол Уилан.