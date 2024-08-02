Как свердловчанин на Nissan протаранил грузовик Volvo. Фото

Свердловчанин на Nissan не справился с управлением и протаранил грузовик Volvo

02 августа 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Водитель Nissan не справился с управлением Фото: читатель URA.RU В селе Покровское Артемовского района (Свердловская область) водитель Nissan не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Подробности аварии URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Информация о происшествии ранее поступила от читателя агентства. «По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны г. Ревда в направлении г. Артемовский с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия, вследствие чего не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с грузовым автомобилем Volvo, двигающимся навстречу. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи, после чего отпущены домой, в дальнейшем лечении не нуждаются», — отметили в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование ДТП. Ведомство напоминают автомобилистам о необходимости соблюдения скоростного режима, учитывая текущие дорожные условия, и воздерживаться от опасных маневров на дороге. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Покровское Артемовского района (Свердловская область) водитель Nissan не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Подробности аварии URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Информация о происшествии ранее поступила от читателя агентства. «По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны г. Ревда в направлении г. Артемовский с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия, вследствие чего не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с грузовым автомобилем Volvo, двигающимся навстречу. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи, после чего отпущены домой, в дальнейшем лечении не нуждаются», — отметили в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование ДТП. Ведомство напоминают автомобилистам о необходимости соблюдения скоростного режима, учитывая текущие дорожные условия, и воздерживаться от опасных маневров на дороге.