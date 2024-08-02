В селе Покровское Артемовского района (Свердловская область) водитель Nissan не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Подробности аварии URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Информация о происшествии ранее поступила от читателя агентства.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны г. Ревда в направлении г. Артемовский с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия, вследствие чего не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с грузовым автомобилем Volvo, двигающимся навстречу. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи, после чего отпущены домой, в дальнейшем лечении не нуждаются», — отметили в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование ДТП. Ведомство напоминают автомобилистам о необходимости соблюдения скоростного режима, учитывая текущие дорожные условия, и воздерживаться от опасных маневров на дороге.
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