Как свердловчанин на Nissan протаранил грузовик Volvo. Фото

Свердловчанин на Nissan не справился с управлением и протаранил грузовик Volvo
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель Nissan не справился с управлением
Водитель Nissan не справился с управлением Фото:

В селе Покровское Артемовского района (Свердловская область) водитель Nissan не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Подробности аварии URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Информация о происшествии ранее поступила от читателя агентства.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны г. Ревда в направлении г. Артемовский с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия, вследствие чего не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с грузовым автомобилем Volvo, двигающимся навстречу. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи, после чего отпущены домой, в дальнейшем лечении не нуждаются», — отметили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование ДТП. Ведомство напоминают автомобилистам о необходимости соблюдения скоростного режима, учитывая текущие дорожные условия, и воздерживаться от опасных маневров на дороге.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Покровское Артемовского района (Свердловская область) водитель Nissan не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Подробности аварии URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Информация о происшествии ранее поступила от читателя агентства. «По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны г. Ревда в направлении г. Артемовский с небезопасной скоростью, не учел дорожные и погодные условия, вследствие чего не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с грузовым автомобилем Volvo, двигающимся навстречу. В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи, после чего отпущены домой, в дальнейшем лечении не нуждаются», — отметили в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование ДТП. Ведомство напоминают автомобилистам о необходимости соблюдения скоростного режима, учитывая текущие дорожные условия, и воздерживаться от опасных маневров на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...