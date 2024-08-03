Быстрыкин потребовал провести проверку по факту разбитой дороги в челябинском селе

Глава СК РФ поручил провести проверку по факту разбитой дороги в Новобурановке

04 августа 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

Быстрыкин поручил провести проверку после широкого резонанса в СМИ Фото: Следственный комитет РФ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал организовать проверку по факту разбитой дороги в селе Новобурановка в Агаповском районе Челябинской области. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра Следственного комитета России. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата СК России», — сообщили в ведомстве. Также в СК РФ уточнили, что проблема с транспортным сообщением в Новобурановке возникла из-за эксплуатации единственной автомобильной дороги большегрузами, что привело к ее аварийному состоянию. Жители неоднократно обращались в уполномоченные органы, подчеркивая, что спецтранспорт не имеет возможности проехать к домовладениям, продукты питания и лекарственные препараты в село не доставляются. Как ранее сообщало URA.RU, Александр Быстрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту обращения жителей Челябинской области о ненадлежащем содержании моста в поселке Череповка в Южноуральске. Люди пожаловались, что сооружение не могут укрепить уже 70 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал организовать проверку по факту разбитой дороги в селе Новобурановка в Агаповском районе Челябинской области. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра Следственного комитета России. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата СК России», — сообщили в ведомстве. Также в СК РФ уточнили, что проблема с транспортным сообщением в Новобурановке возникла из-за эксплуатации единственной автомобильной дороги большегрузами, что привело к ее аварийному состоянию. Жители неоднократно обращались в уполномоченные органы, подчеркивая, что спецтранспорт не имеет возможности проехать к домовладениям, продукты питания и лекарственные препараты в село не доставляются. Как ранее сообщало URA.RU, Александр Быстрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту обращения жителей Челябинской области о ненадлежащем содержании моста в поселке Череповка в Южноуральске. Люди пожаловались, что сооружение не могут укрепить уже 70 лет.