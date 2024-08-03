Быстрыкин потребовал возбудить дело из-за моста под Челябинском, который не ремонтировали 70 лет

В Челябинске возбудят дело по факту ненадлежащего содержания моста в Череповке

04 августа 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Мост в поселке Череповка жители вынуждены укреплять сами (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту обращения жителей Челябинской области о ненадлежащем содержании моста в поселке Череповка в Южноуральске Челябинской области. Ранее люди пожаловались, что сооружение не могут укрепить уже 70 лет. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра СК РФ. «Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело. Необходимо представить доклад о ходе и результатах его расследования», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в паводок поселок Череповка отрезан от мира, и жители сами проводят эвакуацию. Скорая и пожарные либо не могут проехать по затопленному мосту, либо слишком долго едут в объезд. Люди вынуждены укреплять переправу собственными силами, так как опасаются затопления. Они обратились на прямую линию спрезидентом РФ Владимиром Путиным. Обращение в прокуратуру адресовал региональный исполком Общероссийского народного фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту обращения жителей Челябинской области о ненадлежащем содержании моста в поселке Череповка в Южноуральске Челябинской области. Ранее люди пожаловались, что сооружение не могут укрепить уже 70 лет. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра СК РФ. «Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело. Необходимо представить доклад о ходе и результатах его расследования», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в паводок поселок Череповка отрезан от мира, и жители сами проводят эвакуацию. Скорая и пожарные либо не могут проехать по затопленному мосту, либо слишком долго едут в объезд. Люди вынуждены укреплять переправу собственными силами, так как опасаются затопления. Они обратились на прямую линию спрезидентом РФ Владимиром Путиным. Обращение в прокуратуру адресовал региональный исполком Общероссийского народного фронта.