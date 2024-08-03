03 августа 2024

Быстрыкин потребовал возбудить дело из-за моста под Челябинском, который не ремонтировали 70 лет

В Челябинске возбудят дело по факту ненадлежащего содержания моста в Череповке
© Служба новостей «URA.RU»
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Река Чусовая. Район села Мартьяново. Деревня. Природа. Весна. Паводок. СО, чусовая, половодье, подвесной мост, паводок
Мост в поселке Череповка жители вынуждены укреплять сами (архивное фото) Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту обращения жителей Челябинской области о ненадлежащем содержании моста в поселке Череповка в Южноуральске Челябинской области. Ранее люди пожаловались, что сооружение не могут укрепить уже 70 лет. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра СК РФ.

«Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело. Необходимо представить доклад о ходе и результатах его расследования», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в паводок поселок Череповка отрезан от мира, и жители сами проводят эвакуацию. Скорая и пожарные либо не могут проехать по затопленному мосту, либо слишком долго едут в объезд. Люди вынуждены укреплять переправу собственными силами, так как опасаются затопления. Они обратились на прямую линию спрезидентом РФ Владимиром Путиным. Обращение в прокуратуру адресовал региональный исполком Общероссийского народного фронта.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту обращения жителей Челябинской области о ненадлежащем содержании моста в поселке Череповка в Южноуральске Челябинской области. Ранее люди пожаловались, что сооружение не могут укрепить уже 70 лет. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра СК РФ. «Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело. Необходимо представить доклад о ходе и результатах его расследования», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в паводок поселок Череповка отрезан от мира, и жители сами проводят эвакуацию. Скорая и пожарные либо не могут проехать по затопленному мосту, либо слишком долго едут в объезд. Люди вынуждены укреплять переправу собственными силами, так как опасаются затопления. Они обратились на прямую линию спрезидентом РФ Владимиром Путиным. Обращение в прокуратуру адресовал региональный исполком Общероссийского народного фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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