В Челябинске водителю автобуса предложили зарплату в 150 тысяч рублей

Водителю автотранспорта в Челябинске заплатят до 150 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске транспортная компания ищет водителя на автобус с зарплатой до 150 тысяч рублей. Как URA.RU 5 августа сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», сотруднику надо будет следить за техническим состоянием машины и придерживаться графика маршрута.

«До 150 тысяч рублей готовы предложить зарабатывать водителю автобуса. Среди основных задач работодатель отметил, что работник должен следить за техническим состоянием транспортного средства перед началом работы. Также необходимо придерживаться графика движения и маршрута. От соискателя требуются права категории D», — рассказали URA.RU в офисе сервиса «Зарплата.ру».

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