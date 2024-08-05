Часть рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле сровняли с землей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка у дома в Нижнем Тагиле
ЧП произошло в доме на ул. Сибирской, 81 Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Часть дома на ул. Сибирской, 81, в котором, предположительно, произошел взрыв бытового газа полностью снесли. Площадку привели в порядок, передает корреспондент URA.RU.

Недалеко от рухнувшего дома появился стихийный мемориал. Тагильчане несут к нему мягкие игрушки и цветы.

ЧП произошло днем 1 августа. Под завалы попали десятки людей. Десять человек погибли, пятеро из них дети. Подробнее о трагедии в сюжете агентства.

Обстановка у дома в Нижнем Тагиле
Такая обстановка у дома 5 августа
Фото:
Обстановка у дома в Нижнем Тагиле
Стихийный мемориал
Фото:
Обстановка у дома в Нижнем Тагиле
У дома продолжают работать силовики
Фото:
Обстановка у дома в Нижнем Тагиле
Возле дома осталось оцепление
Фото:

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Часть дома на ул. Сибирской, 81, в котором, предположительно, произошел взрыв бытового газа полностью снесли. Площадку привели в порядок, передает корреспондент URA.RU. Недалеко от рухнувшего дома появился стихийный мемориал. Тагильчане несут к нему мягкие игрушки и цветы. ЧП произошло днем 1 августа. Под завалы попали десятки людей. Десять человек погибли, пятеро из них дети. Подробнее о трагедии в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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