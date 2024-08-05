ЧП произошло в доме на ул. Сибирской, 81
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Часть дома на ул. Сибирской, 81, в котором, предположительно, произошел взрыв бытового газа полностью снесли. Площадку привели в порядок, передает корреспондент URA.RU.
Недалеко от рухнувшего дома появился стихийный мемориал. Тагильчане несут к нему мягкие игрушки и цветы.
ЧП произошло днем 1 августа. Под завалы попали десятки людей. Десять человек погибли, пятеро из них дети. Подробнее о трагедии в сюжете агентства.
Такая обстановка у дома 5 августа
Стихийный мемориал
У дома продолжают работать силовики
Возле дома осталось оцепление
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!